Верховна Рада схвалила розширення локалізації на закупівлі цивільних товарів для потреб Сил оборони.

Згідно зі схваленим в цілому законопроєктом №11520 Про публічні закупівлі, до 31 грудня 2032 року оборонні закупівлі цивільних товарів здійснюватимуться з вимогою локалізації.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зараз дивляться

Локалізація на закупівлі цивільних товарів для ЗСУ

Новації щодо оборонних закупівель запрацюють через дев’ять місяців після опублікування закону. За цей час уряд має доопрацювати підзаконні акти і технічні системи.

Тепер під час закупівель автобусів, легпрому, тралів чи іншої цивільної продукції, до якої застосовується локалізація в публічних закупівлях, діятиме вимога локалізації і в оборонних закупівлях.

До переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації, додані бронежилети, шоломи та механізовані засоби розмінування.

Уряд за погодженням з комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки отримає право формувати додатковий перелік товарів оборонного і подвійного призначення, до яких застосовуватиметься вимога локалізації.

Крім того, законопроєкт №11520 Про публічні закупівлі передбачає удосконалення процедур застосування локалізації. Зокрема:

запроваджується поняття виробничої собівартості, яка стане базою для розрахунку ступеня локалізації. Це дозволить протидіяти шахраям, які “надували” ступінь локалізації, наприклад, внаслідок уявних маркетингових послуг.

підвищується поріг до закупівель з локалізацією. Раніше він був 200 тис. грн, тепер – 1 млн грн. Тобто тепер товари до 1 млн грн можна буде закуповувати без вимоги локалізації.

країною походження товару чітко визначається місце його виробництва, а не реєстрації постачальника. Це ліквідація ще однієї лазівки для шахраїв.

Державна аудиторська служба України отримує повноваження здійснювати перевірки дотримання локалізації на всіх етапах проведення публічної закупівлі, а також включення товару в Реєстр локалізації.

законодавчо врегульовується діяльність комісії, яка розглядатиме скарги на порушення вимог локалізації.

запроваджується відповідальність постачальника і замовника за порушення вимог локалізації.

У 2026 році рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях, становить 30%. У 2027 році цей поріг зросте до 35%, а у 2028 році – до 40%.

2 липня 2025 року уряд ухвалив постанову № 782, якою до переліку зі 103 товарів, на які поширюється вимога локалізації під час публічних закупівель, додали ще 25 нових позицій. Зокрема, це продукція легкої промисловості, машинобудування та електротехніка.

Загалом вимога локалізації застосовується до залізничного і міського транспорту, комунальної техніки, енергетичного обладнання, кабельно-провідникової та електротехнічної продукції, а також товарів легкої промисловості.

Джерело: Верховна Рада, Дмитро Кисилевський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.