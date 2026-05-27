Росія може використати територію Білорусі для атак дронами по трасі М-06 Київ — Чоп, яка є одним із ключових логістичних маршрутів постачання України з Польщі.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Трасу Київ — Чоп РФ може атакувати з Білорусі

За оцінкою експертів, Москва та Мінськ створюють інформаційні передумови для можливих ударів по Україні з білоруської території. Підставою для цього можуть стати заяви білоруської влади про нібито численні перетини кордону українськими безпілотниками.

Зараз дивляться

26 травня секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що за останній тиждень білоруські сили зафіксували 116 спроб українських дронів перетнути кордон. За його словами, частина безпілотників нібито намагалася атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі.

Водночас аналітики ISW вважають малоймовірним нове наземне вторгнення Білорусі в Україну. За їхніми даними, поблизу кордону немає достатнього угруповання білоруських військ, а Росія не має необхідних резервів для підтримки такої операції.

Натомість, зазначають експерти, Кремль може використати білоруську територію для запуску ударних дронів типу Shahed та Молнія. Це дозволить Росії точніше атакувати об’єкти на заході та північному заході України, зокрема трасу Київ — Чоп, залізничні маршрути та логістичні шляхи постачання з Польщі.

В ISW нагадали, що російські війська вже атакують західні області України з території РФ, однак запуск дронів із Білорусі значно скоротить дистанцію до цілей та підвищить ефективність ударів по рухомих об’єктах.

Також українські посадовці повідомляли, що 22 грудня 2025 року російський оператор дрона, який перебував у Білорусі, нібито здійснив удар FPV-безпілотником Shahed по українському вантажному поїзду поблизу Коростеня на Житомирщині.

Аналітики ISW дійшли висновку, що останні заяви Мінська та попередження української сторони можуть свідчити про підготовку Росією нової фази використання Білорусі у війні – насамперед для ударів по стратегічних логістичних маршрутах у тилу України.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.