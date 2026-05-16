Глава Офиса президента Кирилл Буданов выступил против мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом он заявил в интервью британской газете The Times.

По словам Кирилла Буданова, на сегодняшний день набор в ряды ВСУ не покрывает потребности в людских ресурсах.

— Такое количество людей после 12 лет войны мотивировать практически нечем, — говорит глава Офиса президента.

Корреспондент Максим Такер спросил Буданова, не пора ли создать резерв из подготовленных мужчин в возрасте до 25 лет, которых не будут отправлять на фронт, но которые смогут служить на других направлениях в Украине.

— Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18–25 лет — мы уничтожим само будущее нашего государства, целое поколение, — ответил глава Офиса президента.

Также Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент, однако на сегодняшний день нет признаков такой подготовки.

В Верховной Раде обсуждают идею сделать БВВП (базовую всеобщую военную подготовку) обязательным условием для выезда за границу. В прошлом году мужчинам в возрасте 18–22 лет разрешили выезд из страны.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения при наличии соответствующих запросов может снимать с резерва часть медицинских работников для их последующего призыва на службу в Вооруженные силы и другие структуры.

