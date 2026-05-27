В Україні триває загальна мобілізація. Згідно з оновленими нормативними актами, окремі захворювання, які раніше були підставою для звільнення від військової служби, у 2026 році не є протипоказанням й людину можуть призвати на службу.

З якими хворобами можуть мобілізувати в Україні у 2026 році — читайте про перелік у матеріалі Фактів ICTV.

З якими хворобами можуть призвати на службу в армії у 2026 році

У 2026 році захворювання, з якими можуть мобілізувати, розширилися у зв’язку з внесенням змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (Наказ № 686).

Зараз дивляться

Захворювання, з якими можуть мобілізувати, визначаються індивідуально на підставі медичного обстеження та висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Захворювання, з якими можуть мобілізувати (додаток 1 до положення):

Хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій або без порушення функцій.

Стабільний перебіг захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини, або безсимптомне носійство ВІЛ при збереженій імунній функції.

Стани після радикального хірургічного лікування первинної пухлини, рак шкіри, рак нижньої губи (такі люди придатні до служби у ТЦК та СП, військових частинах забезпечення, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, охорони, оперативного забезпечення).

Новоутворення, які перебувають у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного лікування.

Повільно прогресуючі або стабільні захворювання крові, кровотворної системи та імунозалежні порушення, що супроводжуються незначними функціональними змінами та епізодичними загостреннями.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій або без порушень.

Стійкі покращення наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми.

За наявності синдрому залежності з помірними або легкими психічними розладами.

Розлади настрою (афективні), які супроводжуються рідкими приступами та тривалими проміжками повного клінічного здоров’я.

Помірно виражені, тривалі або повторні психічні розлади.

При легких психічних розладах, якщо людина знаходиться на стадії одужання.

Розумова відсталість легкого ступеня.

Хвороби нервової системи з незначними порушеннями функцій або без порушення.

Хвороби нервової системи повільно прогресуючі з незначними порушеннями функцій або з повільно прогресуючими порушеннями функцій.

Епілепсія з поодинокими і рідкісними (судомними і безсудомними) епілептичними нападами без психічних порушень, а також при інших епізодичних розладах із незначними порушеннями функцій органів і систем.

Повільно прогресуюча хвороба нервової системи з незначними порушеннями функцій.

Інші епізодичні та пароксизмальні розлади нервової системи з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Анатомічні зміни або відхилення у положенні повік, орбіти чи кон’юнктиви, які виражені слабо або помірно, а також незначні захворювання сльозових шляхів, повік чи орбіти на одному або обох очах, що не впливають на зорову функцію чи рухомість очних яблук.

Захворювання органів зору та допоміжного апарату середнього ступеня тяжкості, які не мають тенденції до прогресування, з поодинокими загостреннями на одному оці або з легкими проявами на обох очах.

За наявності офтальмогіпертензії на одному або обох очах.

Співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору.

За наявності короткозорості чи далекозорості в одному з меридіанів будь-якого ока в межах понад 6,0 до 12,0 діоптрій, а також будь-яка форма астигматизму, при якій різниця заломлювальної сили у двох головних меридіанах перевищує 3,0 діоптрії.

За наявності короткозорості або далекозорості на будь-якому оці в одному з меридіанів у межах понад 3,0 до 6,0 діоптрій, а також наявність астигматизму будь-якого типу, якщо різниця заломлення у двох основних меридіанах становить більше 2,0, але не перевищує 3,0 діоптрії.

Дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Хвороби зовнішнього вуха, наприклад, перихондрит, набутий стеноз тощо.

Вестибулярно-вегетативні розлади легкого та середнього ступеня тяжкості.

Односторонній або двосторонній середній отит, що протікає без супутніх патологій, а також інші наслідки перенесених захворювань середнього вуха та соскоподібного відростка.

Середньо-тяжка двобічна приглухуватість, порушення слуху на одне вухо та приглухуватість середньо-тяжкого або середнього ступеня.

Хвороби системи кровообігу за наявності об’єктивних даних без серцевої недостатності.

Гіпертонічна хвороба І стадії. Гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней, а також гіпертонічна хвороба II стадії.

Хвороби системи кровообігу із серцевою недостатністю I стадії.

Хвороби системи кровообігу з незначними або помірними порушеннями функцій.

З рідкісними загостреннями хвороби системи кровообігу при успішному лікуванні.

Поліпозні, негнійні або гнійні синусити.

Паралічі та парези гортані з помірними порушеннями функцій дихання та голосоутворення.

Спастична дисфонія середньої тяжкості, а також хронічний декомпенсований тонзиліт.

Стійкі розлади барофункції вуха або навколоносових пазух, а також викривлення носової перетинки з порушенням носового дихання.

Незначні порушення функції зовнішнього дихання.

Інтермітуюча бронхіальна астма, персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості, а також легка персистуюча бронхіальна астма.

Втрата 10 або більше зубів на одній щелепі чи їхнє протезування знімною конструкцією, відсутність 8 молярів на одній щелепі або втрата по 4 кутніх зуба на верхній щелепі з одного боку та на нижній з протилежного, за умови заміни їх знімними протезами.

Пародонтоз, гінгівіт, пародонтит, множинний ускладнений карієс зубів, стоматит, хейліт та інші захворювання слизової оболонки порожнини рота, слинних залоз та язика.

Помірні та незначні порушення нюхової, дихальної, ковтальної та мовної функцій.

Хвороби шкіри, зокрема, поширений псоріаз, фотодерматити, вульгарний іхтіоз, дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з обмеженою ліхеніфікацією шкірного покриву, часто рецидивуючі форми обмеженої та поширеної екземи, дискоїдний червоний вовчак рецидивуюча багатоформна еритема.

Обмежені, рідко рецидивуючі форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміту, а також червоний плоский лишай.

Обмежені форми псоріазу, нейродерміту, рідко рецидивуючі форми екземи, червоний плоский лишай.

Локалізована форма склеродермії, себорейний дерматит, всі типи осередкового алопеції, вітиліго, яке супроводжується гнійничковими акне, хронічна форма кропив’янки, рецидивуючий ангіоневротичний набряк (набряк Квінке).

Патології сечостатевої системи з незначним або помітним порушенням функціонування.

Середнього ступеня заїкання або порушення мовлення, які впливають на чіткість та виразність мовлення.

Захворювання, з якими можуть мобілізувати, визначають повну придатність до служби або придатність у певних підрозділах. Зокрема, люди можуть бути придатними до служби у ТЦК та СП, ВВНЗ, військових частинах забезпечення, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, охорони, оперативного забезпечення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.