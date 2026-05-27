З якими хворобами можуть призвати на службу в армії у 2026 році: перелік
В Україні триває загальна мобілізація. Згідно з оновленими нормативними актами, окремі захворювання, які раніше були підставою для звільнення від військової служби, у 2026 році не є протипоказанням й людину можуть призвати на службу.
З якими хворобами можуть мобілізувати в Україні у 2026 році — читайте про перелік у матеріалі Фактів ICTV.
З якими хворобами можуть призвати на службу в армії у 2026 році
У 2026 році захворювання, з якими можуть мобілізувати, розширилися у зв’язку з внесенням змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (Наказ № 686).
Захворювання, з якими можуть мобілізувати, визначаються індивідуально на підставі медичного обстеження та висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).
Захворювання, з якими можуть мобілізувати (додаток 1 до положення):
- Хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій або без порушення функцій.
- Стабільний перебіг захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини, або безсимптомне носійство ВІЛ при збереженій імунній функції.
- Стани після радикального хірургічного лікування первинної пухлини, рак шкіри, рак нижньої губи (такі люди придатні до служби у ТЦК та СП, військових частинах забезпечення, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, охорони, оперативного забезпечення).
- Новоутворення, які перебувають у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного лікування.
- Повільно прогресуючі або стабільні захворювання крові, кровотворної системи та імунозалежні порушення, що супроводжуються незначними функціональними змінами та епізодичними загостреннями.
- Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій або без порушень.
- Стійкі покращення наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми.
- За наявності синдрому залежності з помірними або легкими психічними розладами.
- Розлади настрою (афективні), які супроводжуються рідкими приступами та тривалими проміжками повного клінічного здоров’я.
- Помірно виражені, тривалі або повторні психічні розлади.
- При легких психічних розладах, якщо людина знаходиться на стадії одужання.
- Розумова відсталість легкого ступеня.
- Хвороби нервової системи з незначними порушеннями функцій або без порушення.
- Хвороби нервової системи повільно прогресуючі з незначними порушеннями функцій або з повільно прогресуючими порушеннями функцій.
- Епілепсія з поодинокими і рідкісними (судомними і безсудомними) епілептичними нападами без психічних порушень, а також при інших епізодичних розладах із незначними порушеннями функцій органів і систем.
- Повільно прогресуюча хвороба нервової системи з незначними порушеннями функцій.
- Інші епізодичні та пароксизмальні розлади нервової системи з незначними порушеннями функцій органів і систем.
- Анатомічні зміни або відхилення у положенні повік, орбіти чи кон’юнктиви, які виражені слабо або помірно, а також незначні захворювання сльозових шляхів, повік чи орбіти на одному або обох очах, що не впливають на зорову функцію чи рухомість очних яблук.
- Захворювання органів зору та допоміжного апарату середнього ступеня тяжкості, які не мають тенденції до прогресування, з поодинокими загостреннями на одному оці або з легкими проявами на обох очах.
- За наявності офтальмогіпертензії на одному або обох очах.
- Співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору.
- За наявності короткозорості чи далекозорості в одному з меридіанів будь-якого ока в межах понад 6,0 до 12,0 діоптрій, а також будь-яка форма астигматизму, при якій різниця заломлювальної сили у двох головних меридіанах перевищує 3,0 діоптрії.
- За наявності короткозорості або далекозорості на будь-якому оці в одному з меридіанів у межах понад 3,0 до 6,0 діоптрій, а також наявність астигматизму будь-якого типу, якщо різниця заломлення у двох основних меридіанах становить більше 2,0, але не перевищує 3,0 діоптрії.
- Дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.
- Хвороби зовнішнього вуха, наприклад, перихондрит, набутий стеноз тощо.
- Вестибулярно-вегетативні розлади легкого та середнього ступеня тяжкості.
- Односторонній або двосторонній середній отит, що протікає без супутніх патологій, а також інші наслідки перенесених захворювань середнього вуха та соскоподібного відростка.
- Середньо-тяжка двобічна приглухуватість, порушення слуху на одне вухо та приглухуватість середньо-тяжкого або середнього ступеня.
- Хвороби системи кровообігу за наявності об’єктивних даних без серцевої недостатності.
- Гіпертонічна хвороба І стадії. Гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней, а також гіпертонічна хвороба II стадії.
- Хвороби системи кровообігу із серцевою недостатністю I стадії.
- Хвороби системи кровообігу з незначними або помірними порушеннями функцій.
- З рідкісними загостреннями хвороби системи кровообігу при успішному лікуванні.
- Поліпозні, негнійні або гнійні синусити.
- Паралічі та парези гортані з помірними порушеннями функцій дихання та голосоутворення.
- Спастична дисфонія середньої тяжкості, а також хронічний декомпенсований тонзиліт.
- Стійкі розлади барофункції вуха або навколоносових пазух, а також викривлення носової перетинки з порушенням носового дихання.
- Незначні порушення функції зовнішнього дихання.
- Інтермітуюча бронхіальна астма, персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості, а також легка персистуюча бронхіальна астма.
- Втрата 10 або більше зубів на одній щелепі чи їхнє протезування знімною конструкцією, відсутність 8 молярів на одній щелепі або втрата по 4 кутніх зуба на верхній щелепі з одного боку та на нижній з протилежного, за умови заміни їх знімними протезами.
- Пародонтоз, гінгівіт, пародонтит, множинний ускладнений карієс зубів, стоматит, хейліт та інші захворювання слизової оболонки порожнини рота, слинних залоз та язика.
- Помірні та незначні порушення нюхової, дихальної, ковтальної та мовної функцій.
- Хвороби шкіри, зокрема, поширений псоріаз, фотодерматити, вульгарний іхтіоз, дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з обмеженою ліхеніфікацією шкірного покриву, часто рецидивуючі форми обмеженої та поширеної екземи, дискоїдний червоний вовчак рецидивуюча багатоформна еритема.
- Обмежені, рідко рецидивуючі форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміту, а також червоний плоский лишай.
- Обмежені форми псоріазу, нейродерміту, рідко рецидивуючі форми екземи, червоний плоский лишай.
- Локалізована форма склеродермії, себорейний дерматит, всі типи осередкового алопеції, вітиліго, яке супроводжується гнійничковими акне, хронічна форма кропив’янки, рецидивуючий ангіоневротичний набряк (набряк Квінке).
- Патології сечостатевої системи з незначним або помітним порушенням функціонування.
- Середнього ступеня заїкання або порушення мовлення, які впливають на чіткість та виразність мовлення.
Захворювання, з якими можуть мобілізувати, визначають повну придатність до служби або придатність у певних підрозділах. Зокрема, люди можуть бути придатними до служби у ТЦК та СП, ВВНЗ, військових частинах забезпечення, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, охорони, оперативного забезпечення.