Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Восстановление Украины требует кадров: как меняются профтехи под влиянием реалий
- Экономике Украины в ближайшие 10 лет потребуется еще около 4,5 млн работников.
- Государство модернизирует профтехобразование вместе с бизнесом и международными партнерами.
- Студентов профтехов обучают не только профессии, но и предпринимательству.
В Украине не хватает рабочих рук — в течение следующего десятилетия экономике потребуется еще около 4,5 млн работников, отмечают в Министерстве экономики.
Один из способов преодолеть кадровый дефицит — развитие профессионально-технического образования. Профтехи модернизируют вместе с громадами, бизнесом и международными партнерами.
Молодежь все чаще сознательно выбирает рабочие профессии из-за высокого спроса на рынке труда и возможности быстро начать зарабатывать.
Профтехобразование в Украине
В Киевском профессиональном колледже гражданского строительства недавно модернизировали мастерские для плиточников, маляров и штукатуров — студенты работают с новыми инструментами и оборудованием.
Во время обучения здесь используют специальные стенды, которые имитируют работу современных систем отопления — с насосами, котлами и радиаторами.
В колледже говорят, что из-за кадрового дефицита работодатели изменили подход к сотрудничеству с профтехами.
— Сегодня они приходят без условий, а с предложениями помочь создать современную материальную базу для того, чтобы именно на этой базе мы могли подготовить нужных им специалистов, — комментирует директор Киевского профессионального колледжа гражданского строительства Алла Новак.
По ее словам, за последние пять лет оснащение заведения обновили примерно на 70%. Вскоре в колледже откроют учебный центр климатических технологий с современными кондиционерами и тепловыми насосами.
Также с 1 сентября здесь планируют впервые в Украине набрать студентов на специальность монтажника оконно-дверных конструкций и навесных вентилируемых фасадов. Потребность в таких специалистах резко выросла из-за последствий российских обстрелов и будущего восстановления.
Студентов профтехов учат работать на себя
Современный подход к профтехобразованию предусматривает не только обучение рабочим навыкам, но и развитие предпринимательского мышления у молодежи.
Студентов мотивируют в будущем работать на себя и создавать новые рабочие места.
— Молодые люди в течение учебного года проходят путь от генерации идеи до полной ее реализации, — рассказывает программный менеджер ГО Junior Achievement Украина Вера Другова.
Организация проводит в колледжах курсы по финансовой грамотности и подготовке к рынку труда. Сейчас ГО Junior Achievement Украина сотрудничает более чем с 80 профтехами в десяти регионах страны, а обучение уже прошли более 600 студентов.
Фото: КПКГС