В Украине не хватает рабочих рук — в течение следующего десятилетия экономике потребуется еще около 4,5 млн работников, отмечают в Министерстве экономики.

Один из способов преодолеть кадровый дефицит — развитие профессионально-технического образования. Профтехи модернизируют вместе с громадами, бизнесом и международными партнерами.

Молодежь все чаще сознательно выбирает рабочие профессии из-за высокого спроса на рынке труда и возможности быстро начать зарабатывать.

Профтехобразование в Украине

В Киевском профессиональном колледже гражданского строительства недавно модернизировали мастерские для плиточников, маляров и штукатуров — студенты работают с новыми инструментами и оборудованием.

Во время обучения здесь используют специальные стенды, которые имитируют работу современных систем отопления — с насосами, котлами и радиаторами.

В колледже говорят, что из-за кадрового дефицита работодатели изменили подход к сотрудничеству с профтехами.

— Сегодня они приходят без условий, а с предложениями помочь создать современную материальную базу для того, чтобы именно на этой базе мы могли подготовить нужных им специалистов, — комментирует директор Киевского профессионального колледжа гражданского строительства Алла Новак.

По ее словам, за последние пять лет оснащение заведения обновили примерно на 70%. Вскоре в колледже откроют учебный центр климатических технологий с современными кондиционерами и тепловыми насосами.

Также с 1 сентября здесь планируют впервые в Украине набрать студентов на специальность монтажника оконно-дверных конструкций и навесных вентилируемых фасадов. Потребность в таких специалистах резко выросла из-за последствий российских обстрелов и будущего восстановления.

Студентов профтехов учат работать на себя

Современный подход к профтехобразованию предусматривает не только обучение рабочим навыкам, но и развитие предпринимательского мышления у молодежи.

Студентов мотивируют в будущем работать на себя и создавать новые рабочие места.

— Молодые люди в течение учебного года проходят путь от генерации идеи до полной ее реализации, — рассказывает программный менеджер ГО Junior Achievement Украина Вера Другова.

Организация проводит в колледжах курсы по финансовой грамотности и подготовке к рынку труда. Сейчас ГО Junior Achievement Украина сотрудничает более чем с 80 профтехами в десяти регионах страны, а обучение уже прошли более 600 студентов.

Фото: КПКГС

