Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15224 о внесении изменений в государственный бюджет, которые предусматривают существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны за счет масштабной поддержки Европейского Союза.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Увеличение финансирования сектора безопасности и обороны

За документ проголосовали 240 народных депутатов.

Законопроект предусматривает увеличение расходов госбюджета на 1,64 трлн грн. Средства планируется направить на закупку и модернизацию вооружения, выплаты военнослужащим, защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда.

Необходимость изменений связана с решением Европарламента о предоставлении Украине пакета финансовой поддержки Ukraine Support Loan в размере до €90 млрд на 2026–2027 годы. Уже в 2026 году Украина должна получить первую часть помощи — €45 млрд.

Из этой суммы €13,2 млрд предусмотрено на социально-гуманитарные нужды, а €31,8 млрд — на поддержку обороноспособности и безопасности государства.

В Министерстве финансов отмечают, что изменения в бюджет необходимы для законодательного закрепления этих средств и их целевого использования.

После внесения изменений доходы государственного бюджета в 2026 году вырастут более чем на 2,29 трлн грн и составят почти 5,2 трлн грн. Основным источником станет финансовая поддержка ЕС в рамках механизма усиленного сотрудничества.

Что изменится в расходах

Наибольший рост финансирования предусмотрен для сектора обороны и безопасности — на 1,56 трлн грн. Общий ресурс на эти нужды после изменений достигнет 4,37 трлн грн.

В частности, более 1,37 трлн грн дополнительно направят на закупку и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов. Еще 174,3 млрд грн пойдут на денежное обеспечение военнослужащих, а 14,6 млрд грн — в резерв сектора безопасности и обороны.

Документ также предусматривает новые механизмы финансирования армии. В частности, военный сбор с июля 2026 года планируется зачислять в специальный фонд госбюджета и направлять на выплаты военным.

Отдельно в законопроекте заложено 40 млрд грн на подготовку регионов к осенне-зимнему периоду 2026/27 годов. Деньги пойдут на защиту критической инфраструктуры, резервные источники питания, модульные котельные и когенерационные установки.

Еще 40 млрд грн планируют дополнительно направить в резервный фонд государственного бюджета для финансирования неотложных мер в условиях военного положения и ликвидации последствий российской агрессии.

Документ будут дорабатывать ко второму чтению по сокращенной процедуре.

