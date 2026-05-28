Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15224 про зміни до державного бюджету, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони за рахунок масштабної підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Збільшення фінансування сектору безпеки та оборони

За документ проголосували 240 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків держбюджету на 1,64 трлн грн. Кошти планують спрямувати на закупівлю та модернізацію озброєння, виплати військовослужбовцям, захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду.

Необхідність змін пов’язана з рішенням Європарламенту про надання Україні пакету фінансової підтримки Ukraine Support Loan обсягом до €90 млрд на 2026–2027 роки. Уже у 2026 році Україна має отримати першу частину допомоги — €45 млрд.

Із цієї суми €13,2 млрд передбачено на соціально-гуманітарні потреби, а €31,8 млрд — на підтримку обороноздатності та безпеки держави.

У Міністерстві фінансів зазначають, що зміни до бюджету необхідні для законодавчого закріплення цих коштів та їхнього цільового використання.

Після внесення змін доходи державного бюджету у 2026 році зростуть більш ніж на 2,29 трлн грн і становитимуть майже 5,2 трлн грн. Основним джерелом стане фінансова підтримка ЄС у межах механізму посиленого співробітництва.

Що зміниться у видатках

Найбільше зростання фінансування передбачене для сектору оборони та безпеки — на 1,56 трлн грн. Загальний ресурс на ці потреби після змін сягне 4,37 трлн грн.

Зокрема, понад 1,37 трлн грн додатково спрямують на закупівлю та ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів. Ще 174,3 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців, а 14,6 млрд грн — до резерву сектору безпеки й оборони.

Документ також передбачає нові механізми фінансування армії. Зокрема, військовий збір із липня 2026 року планують зараховувати до спеціального фонду держбюджету та спрямовувати на виплати військовим.

Окремо у законопроєкті закладено 40 млрд грн на підготовку регіонів до осінньо-зимового періоду 2026/27 років. Гроші підуть на захист критичної інфраструктури, резервні джерела живлення, модульні котельні та когенераційні установки.

Ще 40 млрд грн планують додатково спрямувати до резервного фонду державного бюджету для фінансування невідкладних заходів в умовах воєнного стану та ліквідації наслідків російської агресії.

Документ доопрацьовуватимуть до другого читання за скороченою процедурою.

