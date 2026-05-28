Після повномасштабного вторгнення в Україну кількість жінок, що стали на захист батьківщини та долучилися до лав ЗСУ, значно зросла.

Скільки жінок в ЗСУ у 2026 році

Станом на 2026 рік у Збройних силах України проходять службу понад 75 тис. жінок, із них понад 55 тис. — це військовослужбовиці. За останній рік їхня кількість зросла приблизно на сім тисяч у порівнянні з 2025 роком.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що українські жінки відіграють важливу роль у Силах оборони, зокрема ті, хто зі зброєю в руках протистоїть російській агресії.

Нагороди та внесок військовослужбовиць

За словами Сирського, протягом дванадцяти років війни державними нагородами відзначили одну тисячу сімсот п’ять військовослужбовиць за мужність, професіоналізм та відданість під час бойових дій. Також п’ять жінок у ЗСУ отримали звання Героя України, з яких три — посмертно.

Ролі жінок у війську

Головнокомандувач підкреслив, що жінки служать у різних ролях — як бойові військові, командири, медики, зв’язківці та розвідниці, а також виконують забезпечувальні функції. Вони разом із чоловіками беруть участь у захисті держави, рятують життя та підтримують функціонування армії.

Також він зазначив, що українські військовослужбовиці є символом мужності, гідності та відданості своїй країні.

В українській армії скасовані будь-які обмеження щодо призначення та проходження жінками-військовослужбовцями служби на всіх посадах (зокрема бойових) за всіма групами військово-облікових спеціальностей.

Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, бухгалтерів, зв’язківців, кухарів, діловодів, то зараз таких обмежень немає. Жінка в армії може бути командиром БМП, кулеметником, снайпером, водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, ремонтником тощо.

