В Министерстве обороны Украины объяснили, что делать женщинам, чьи данные ошибочно попали в реестр военнообязанных Оберіг.

Об этом сообщили в Министерство обороны Украины.

Ошибка в реестре Оберіг: что известно

По данным министерства, женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были внесены в реестр Оберіг ошибочно, исключат из него до конца апреля.

В ведомстве отметили, что сообщение о штрафе в приложении Резерв+ в таких случаях не является привлечением к административной ответственности.

Такие уведомления не имеют юридических последствий.

Ошибка в реестре Оберіг: алгоритм действий для женщин

Если вы получили подобное сообщение, в Минобороны советуют обратиться:

на правительственную горячую линию — 1545,

на горячую линию Минобороны — 1512,

или подать обращение через приложение 1545.

В ведомстве уверяют, что все ошибки уже исправляют и каждый случай будет урегулирован.

Ранее в Минобороны сообщали, что статус “в розыске” для женщин в приложении Резерв+ возник из-за технической ошибки в одном из ТЦК. Всего зафиксировали 32 таких случая.

Все ошибочные статусы уже отменили, а штрафы не накладывались.

По словам вице-премьера Михаил Федоров, проблема возникла из-за технического сбоя и человеческого фактора, после чего было поручено создать предохранители, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В то же время в 2025-2026 годах фиксировались случаи внесения женщин на воинский учет без законных оснований, в частности без медицинского или фармацевтического образования.

Для урегулирования таких ситуаций в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который определяет механизм исключения женщин с воинского учета.

