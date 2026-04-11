Что делать женщинам, которых ошибочно внесли в реестр Оберіг: объяснение Минобороны
- В Минобороны обнародовали алгоритм для женщин, которых ошибочно внесли в реестр Оберіг.
- До конца апреля все ошибки обещают исправить.
В Министерстве обороны Украины объяснили, что делать женщинам, чьи данные ошибочно попали в реестр военнообязанных Оберіг.
Ошибка в реестре Оберіг: что известно
По данным министерства, женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были внесены в реестр Оберіг ошибочно, исключат из него до конца апреля.
В ведомстве отметили, что сообщение о штрафе в приложении Резерв+ в таких случаях не является привлечением к административной ответственности.
Такие уведомления не имеют юридических последствий.
Ошибка в реестре Оберіг: алгоритм действий для женщин
Если вы получили подобное сообщение, в Минобороны советуют обратиться:
- на правительственную горячую линию — 1545,
- на горячую линию Минобороны — 1512,
- или подать обращение через приложение 1545.
В ведомстве уверяют, что все ошибки уже исправляют и каждый случай будет урегулирован.
Ранее в Минобороны сообщали, что статус “в розыске” для женщин в приложении Резерв+ возник из-за технической ошибки в одном из ТЦК. Всего зафиксировали 32 таких случая.
Все ошибочные статусы уже отменили, а штрафы не накладывались.
По словам вице-премьера Михаил Федоров, проблема возникла из-за технического сбоя и человеческого фактора, после чего было поручено создать предохранители, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
В то же время в 2025-2026 годах фиксировались случаи внесения женщин на воинский учет без законных оснований, в частности без медицинского или фармацевтического образования.
Для урегулирования таких ситуаций в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который определяет механизм исключения женщин с воинского учета.