На этой неделе на Запорожской АЭС произошёл длительный сбой связи на фоне сообщений об усилении военной активности возле станции.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Сбой связи на ЗАЭС: что известно

По информации оккупационного “руководства станции”, в среду, 27 мая, ЗАЭС примерно 12 часов оставалась без стационарной телефонной связи и интернета.

Сейчас смотрят

В МАГАТЭ отметили, что это был самый продолжительный подобный случай на станции с начала полномасштабной войны.

Причина отключения осталась неясной, однако оно совпало по времени с сообщениями об атаках на Энергодар, где проживает большинство работников станции.

В сообщении МАГАТЭ не уточняется, с чьей стороны происходили атаки.

— В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, станция не могла коммуницировать с внешним миром привычным способом. Это, безусловно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и физической охраны, — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ добавили, что команда агентства продолжит выяснять причины сбоя связи и будет обсуждать способы предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Также агентство сообщило, что в течение прошлой недели электроснабжение Энергодара из энергосети несколько раз прерывалось из-за боевых действий.

В понедельник, 25 мая, оккупационные “власти” заявили о якобы атаках беспилотников на гражданские объекты в Энергодаре, в частности на пожарную часть.

Приостановка поставок дизельного топлива

Ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью, на следующий день ЗАЭС сообщила миссии МАГАТЭ о приостановке поставок дизельного топлива из соседнего хранилища на станцию для работы дизельных парогенераторов, которые используются для очистки загрязнённой воды.

Отмечалось, что на территории станции имеется достаточный запас дизельного топлива более чем на 10 дней работы аварийных дизель-генераторов, которые в настоящее время находятся в режиме ожидания.

— Постоянное наличие дизельного топлива является абсолютной необходимостью для ядерной безопасности, особенно учитывая, что станция уже более двух месяцев полностью зависит от единственной линии электропередачи, необходимой для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. Любые перебои с поставками дизельного топлива снижают устойчивость станции в то время, когда она и без того находится в крайне уязвимом положении в отношении внешнего энергоснабжения, – подчеркнул Гросси.

Напомним, Запорожская АЭС уже более двух месяцев зависит от одной линии внешнего электроснабжения.

МАГАТЭ проводит переговоры с Украиной и Россией о локальном прекращении огня для ремонта линии напряжением 750 кВ. Это уже шестая такая попытка агентства с конца прошлого года.

Место повреждения на высоких опорах в русле реки вблизи линии фронта осложняет переговоры о проведении ремонта как с технической, так и с логистической точки зрения.

Как известно, 4 марта 2022 года во время полномасштабного вторжения в Украину Россия оккупировала Энергодар и Запорожскую АЭС — крупнейшую атомную электростанцию в Европе и третью в мире по мощности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.