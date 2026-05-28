В Україні з 2025 року запрацював механізм бронювання священників від мобілізації. Тоді були затверджені нормативні документи, які визначають перелік критеріїв, за якими релігійні організації можуть бути визнані критично важливими для функціонування держави в умовах воєнного стану. А це, своєю чергою, відкриває можливість бронювання їхніх працівників — зокрема, духовенства.

Процедура вже має законодавчу базу: визначено як сам перелік посад, що підлягають бронюванню, так і порядок подання документів. Проте скористатися цією можливістю зможуть лише ті релігійні організації, які відповідають кільком чітко встановленим умовам.

Що саме потрібно, щоб забронювати священника, які документи подати та хто має право на таке бронювання, ми поговорили з адвокатом юридичної компанії Riyako&partners Катериною Аніщенко.

Зараз дивляться

Чи можна забронювати священника

За словами Катерини Аніщенко, справді, зараз вже можливе бронювання священнослужителів, але вони повинні працювати у критично важливих релігійних організаціях.

Заброньованими можуть бути:

священнослужителі, які офіційно зареєстровані у відповідних релігійних організаціях, що мають статус критично важливих;

ті, хто проводять службу в громадах та лікарнях, та особи, які внесені до заявок від установ, що мають статус критично важливих;

керівники релігійних центрів і управлінь, уповноважені здійснювати богослужіння, обряди та проповідницьку діяльність;

їхні заступники за наявності трудових правовідносин із релігійною організацією;

керівники релігійних громад, монастирів, братств, місій або духовних навчальних закладів;

працівники релігійних установ, що мають офіційне працевлаштування та виконують релігійні функції.

Щоб здійснити бронювання священників в Україні, потрібне підтвердження працевлаштування.

— Такі довідки я бачила від своїх клієнтів, вони дещо відрізняються, тому що немає чітко визначених вимог до документів. Це може бути посвідчення священнослужителя, в якому зазначено, в якій церкві проходить служба і за якою посадою, залежно від релігійної організації. Це може бути документ, підписаний Київським митрополитом. Також це може бути наказ на хіротонію про те, що ця особа може проводити службу в монастирі і займає якусь певну посаду (це може бути диякон або священник, залежно від сану), — пояснила адвокат.

Які документи потрібні для оформлення броні

Для оформлення бронювання військовозобов’язаного священнослужителя релігійна організація, де він є керівником або офіційно працює за трудовим договором, повинна сформувати список кандидатів на бронювання на період мобілізації та воєнного стану. Такий перелік складається за затвердженою формою й може містити дані одразу про кількох священнослужителів однієї релігійної організації.

Після цього список, засвідчений підписом керівника організації, передається до релігійного центру або управління, яке відповідно до законодавства представляє релігійне об’єднання, до якого належить ця організація згідно зі статутом.

До пакета документів обов’язково додаються:

копія витягу з реєстру застрахованих осіб щодо трудової діяльності священнослужителя;

копія документа, який підтверджує наявність духовного сану. Це може бути посвідчення, грамота про хіротонію, указ, наказ, декрет, довідка, протокол зборів чи інший офіційний документ із відповідними реквізитами.

Релігійний центр або управління перевіряє достовірність наданої інформації та формує офіційне подання про бронювання військовозобов’язаних священнослужителів. Після цього документи направляються до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). До подання додаються всі документи, підготовлені релігійною організацією.

Для кожного священнослужителя, якого пропонують до бронювання, подається окремий пакет документів.

Якщо релігійна організація не входить до жодного релігійного об’єднання та не підпорядковується будь-якому релігійному центру чи управлінню в Україні, вона самостійно готує подання й напряму надсилає його до ДЕСС разом із необхідними документами.

Уся документація може подаватися як у паперовому, так і в електронному форматі. Документи мають бути підписані керівником релігійної організації або релігійного центру — власноручно чи за допомогою кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг.

Подання можна надіслати поштою, електронною поштою або подати особисто. Якщо документи подаються у сканованому вигляді, вони повинні бути у форматі PDF із роздільною здатністю щонайменше 150 dpi та бути придатними для читання.

Після отримання повного пакета документів уповноважена особа ДЕСС розглядає їх у порядку черговості протягом одного місяця.

Під час перевірки ДЕСС встановлює:

чи входить релігійна організація до переліку критично важливих установ;

чи відповідає посада священнослужителя затвердженому переліку посад, які підлягають бронюванню;

яка ситуація із заповненням посад військових капеланів у ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших військових формуваннях відповідно до конфесійних квот.

Для уточнення потреби у священнослужителях ДЕСС може звертатися із запитами до служб військового капеланства Збройних сил України, Національної гвардії, інших військових формувань та Державної прикордонної служби. Відповідь на такі запити повинна бути надана протягом десяти робочих днів.

Вимоги до релігійних організацій для бронювання священників

Релігійна організація може бути визнана критично важливою за умови одночасного виконання нижчезазначених вимог:

наявність запису про ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі;

державна реєстрація здійснена не пізніше 26 грудня 2024 року;

організація не включена до переліку релігійних організацій, афілійованих із забороненими в Україні іноземними релігійними структурами;

не розташована на тимчасово окупованій території України;

статут (положення) організації чинний і містить повну офіційну назву;

організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

подано звіт про використання доходів неприбуткової організації за останній звітний період.

Чи є священники військовозобов’язаними

Священнослужителі — це військовозобов’язані, як зазначає адвокат. Серед них є офіцери запасу, і дехто з них навіть зараз проходить військову службу.

Щоб отримати бронювання, священнослужителю обов’язково потрібно піти до ТЦК або зробити це через Резерв+ та оновити дані про себе. Тобто особа не повинна бути в розшуку.

Як здійснюється бронювання священників у 2026 році

За словами адвоката, загалом процедура бронювання така сама, як для осіб, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури:

повинні бути оновленими військово-облікові документи;

вони обов’язково повинні перебувати на військовому обліку;

не бути в розшуку, і тоді можна здійснити бронювання в Дії.

— Вимоги до цих працівників такі самі, як до працівників інших підприємств критичної інфраструктури. Бронювання цих працівників відбувається через Дію. Після оформлення бронювання обов’язково потрібно сходити та пройти ВЛК, — зазначила адвокат.

За її словами, військово-лікарську комісію потрібно проходити раз на рік навіть заброньованим особам. Якщо не буде пройдено ВЛК, то це може бути підставою для того, щоб поліція зупиняла, перевіряла документи. Якщо немає пройденої ВЛК, то це може стати перешкодою для повторного бронювання, адже це трактується як порушення правил військового обліку.

Отже, щоб забронювати особу, потрібно, щоб у неї все було гаразд із військово-обліковими документами, а дані про неї актуалізовані відповідним чином.

— Але якщо священнослужитель не перебуває на військовому обліку і зараз лише намагається на нього стати, то ВЛК дійсно доведеться проходити. Також проходити ВЛК доведеться повторно, якщо священнослужитель змінює свій ТЦК, зокрема якщо він переїхав або змінилося місце проживання, — підсумувала адвокат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.