Подразделения ГУР МО Украины продолжают наносить удары по российской логистике на Юге, блокируя сухопутный коридор Крым — Донецк между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем и уничтожая технику оккупантов в глубоком тылу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Как ГУР блокирует российский коридор Крым — Донецк

В разведке отмечают, что участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов ГУР.

Ведомство поделилось видеозаписью, на которой видно, как пылают пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

Там подчеркнули, что часть баражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются в системном процессе разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, были предоставлены экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Челюсти.

Напомним, 29 мая стало известно, что Силы обороны поразили РЛС в Крыму и склады оккупантов Донецкой области.

Среди пораженных целей — радиолокационная станция СТ-68 в Феодосии во временно оккупированном Крыму, используемая РФ для выявления воздушных целей в системе ПВО.

Также Силы обороны ударили по пунктам управления БпЛА и складам российской армии в Донецкой области, в частности вблизи Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса.

Отдельно подтверждено уничтожение пункта управления подразделения РФ в районе Парасковиевки, где потери противника составили 18 военных.

