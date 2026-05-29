Підрозділи ГУР МО України продовжують завдавати ударів по російській логістиці на Півдні, блокуючи сухопутний коридор Крим — Донецьк між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм та знищуючи техніку окупантів у глибокому тилу.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Як ГУР блокує російський коридор Крим — Донецьк

У розвідці зауважують, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів ГУР.

Відомство поділилося відеозаписом, на якому видно, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.

Там наголосили, що частина баражувальних боєприпасів та розвідувальних крил Shark-M, які використовуються у системному процесі руйнації ворожої логістики на Запорізькому напрямку, були надані екіпажам Департаменту активних дій ГУР в межах проєкту Щелепи.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що Сили оборони уразили РЛС у Криму та склади окупантів на Донеччині.

Серед уражених цілей — радіолокаційна станція СТ-68 у Феодосії в тимчасово окупованому Криму, яку РФ використовує для виявлення повітряних цілей у системі ППО.

Також Сили оборони вдарили по пунктах управління БпЛА та складах російської армії на Донеччині, зокрема поблизу Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса.

Окремо підтверджено знищення пункту управління підрозділу РФ у районі Парасковіївки, де втрати противника становили 18 військових.

