В ночь на 2 мая украинские военные поразили позиции ракетных комплексов Искандер, радиолокационные станции, склады боеприпасов и пункты управления дронами на оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по объектам РФ: что известно

В рамках операций по снижению наступательного потенциала противника украинские военные нанесли серии точечных ударов по ключевым объектам оккупантов.

В частности, под удар попало место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в районе населенного пункта Дружное во временно оккупированном Крыму.

Также поражены важные средства радиолокации, которые обеспечивают контроль воздушного и морского пространства. Речь идет о береговой РЛС МИС-М1 в районе Маяка и станции Подлет вблизи Евпатории.

Отдельно украинские подразделения отработали по инфраструктуре, используемой для управления беспилотниками. Поражены три пункта управления БпЛА в Донецкой области, а также склад дронов.

Кроме этого, под удар попали тыловые объекты противника — ремонтное подразделение в Луганской области и склад боеприпасов на Херсонщине.

Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

В то же время по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение склада боеприпасов на аэродроме Кача в оккупированном Крыму в конце апреля.

Украинские военные отмечают, что такие операции имеют системный характер и направлены на ослабление возможностей врага вести войну.

Ранее Силы обороны Украины уже наносили результативные удары по стратегическим объектам врага в глубоком тылу РФ.

В частности, 25 апреля украинские беспилотники поразили военную авиацию на российском аэродроме Шагол в Челябинской области. Под удар попали истребители Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

