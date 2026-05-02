ВСУ поразили радары и позиции ракетных комплексов Искандер в Крыму
В ночь на 2 мая украинские военные поразили позиции ракетных комплексов Искандер, радиолокационные станции, склады боеприпасов и пункты управления дронами на оккупированных территориях.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удары по объектам РФ: что известно
В рамках операций по снижению наступательного потенциала противника украинские военные нанесли серии точечных ударов по ключевым объектам оккупантов.
В частности, под удар попало место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в районе населенного пункта Дружное во временно оккупированном Крыму.
Также поражены важные средства радиолокации, которые обеспечивают контроль воздушного и морского пространства. Речь идет о береговой РЛС МИС-М1 в районе Маяка и станции Подлет вблизи Евпатории.
Отдельно украинские подразделения отработали по инфраструктуре, используемой для управления беспилотниками. Поражены три пункта управления БпЛА в Донецкой области, а также склад дронов.
Кроме этого, под удар попали тыловые объекты противника — ремонтное подразделение в Луганской области и склад боеприпасов на Херсонщине.
Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
В то же время по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение склада боеприпасов на аэродроме Кача в оккупированном Крыму в конце апреля.
Украинские военные отмечают, что такие операции имеют системный характер и направлены на ослабление возможностей врага вести войну.
Ранее Силы обороны Украины уже наносили результативные удары по стратегическим объектам врага в глубоком тылу РФ.
В частности, 25 апреля украинские беспилотники поразили военную авиацию на российском аэродроме Шагол в Челябинской области. Под удар попали истребители Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.