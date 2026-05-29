У ніч проти 29 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Серед уражених цілей — радіолокаційна станція СТ-68 у Криму, склади боєприпасів та пункти управління противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження військових об’єктів РФ на ТОТ: що відомо

За даними Генштабу, українські військові уразили радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей СТ-68 у Феодосії на тимчасово окупованому півострові Крим.

Ця РЛС використовується російськими військами для виявлення та супроводу повітряних цілей у системі протиповітряної оборони.

Також під удари потрапили пункти управління безпілотниками окупантів у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Крім того, Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів російської армії поблизу Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.

Окремо в Генштабі повідомили про підтверджене знищення пункту управління російського підрозділу в районі Парасковіївки Донецької області, який був уражений 27 травня.

За попередніми даними, безповоротні втрати противника внаслідок цього удару становили 18 військовослужбовців.

Напередодні, 25 травня та в ніч проти 26 травня, Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів.

Тоді під ураження потрапили командні пункти, пункти управління безпілотниками, склади матеріально-технічного забезпечення та паливна логістика ворога.

Також було підтверджено зупинку роботи Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ після удару, завданого 21 травня.

Крім того, українські військові уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію Ярославль та радіолокаційну станцію 1Л125 Ніобій-СВ на тимчасово окупованій Луганщині.

