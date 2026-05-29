Сили оборони уразили РЛС у Криму та склади окупантів на Донеччині
- Сили оборони уразили РЛС СТ-68 у Феодосії.
- Під удар потрапили пункти управління БпЛА на Донеччині.
У ніч проти 29 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України.
Серед уражених цілей — радіолокаційна станція СТ-68 у Криму, склади боєприпасів та пункти управління противника.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження військових об’єктів РФ на ТОТ: що відомо
За даними Генштабу, українські військові уразили радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей СТ-68 у Феодосії на тимчасово окупованому півострові Крим.
Ця РЛС використовується російськими військами для виявлення та супроводу повітряних цілей у системі протиповітряної оборони.
Також під удари потрапили пункти управління безпілотниками окупантів у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.
Крім того, Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів російської армії поблизу Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.
Окремо в Генштабі повідомили про підтверджене знищення пункту управління російського підрозділу в районі Парасковіївки Донецької області, який був уражений 27 травня.
За попередніми даними, безповоротні втрати противника внаслідок цього удару становили 18 військовослужбовців.
Напередодні, 25 травня та в ніч проти 26 травня, Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів.
Тоді під ураження потрапили командні пункти, пункти управління безпілотниками, склади матеріально-технічного забезпечення та паливна логістика ворога.
Також було підтверджено зупинку роботи Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ після удару, завданого 21 травня.
Крім того, українські військові уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію Ярославль та радіолокаційну станцію 1Л125 Ніобій-СВ на тимчасово окупованій Луганщині.