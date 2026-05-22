Совсем скоро в Украине начнется основная сессия национального мультипредметного теста. Для выпускников это важный этап, от которого зависит поступление в высшие учебные заведения.

В то же время мы живем в условиях войны, когда ситуация с безопасностью часто меняется, а воздушные тревоги, обстрелы или проблемы со здоровьем могут помешать участникам явиться на тестирование.

Что делать, если не смогли прийти на НМТ, читайте в нашем материале.

Что делать, если не смог прийти на НМТ по уважительной причине

В УЦОЯО объяснили, как поступить, если не удалось пройти НМТ во время основных сессий, и как не упустить шанс сдать НМТ во время дополнительных сессий.

Если зарегистрированный участник или участница не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам, они могут пройти тестирование во время дополнительных сессий.

К таким причинам относятся:

проблемы со здоровьем,

чрезвычайные ситуации,

и другие обстоятельства, которые объективно сделали невозможным участие в тесте.

Что делать, если не смог прийти на НМТ: как подать заявление

Чтобы получить возможность пройти НМТ в дополнительную сессию, необходимо действовать быстро. В течение трех рабочих дней после даты тестирования, на которое вы были зарегистрированы, нужно подать заявление в региональный центр оценки качества образования.

Вместе с заявлением обязательно подается документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия. Это может быть медицинская справка или другой официальный документ, объясняющий обстоятельства.

Можно ли изменить место сдачи теста

Иногда жизненные обстоятельства меняются, и участник может находиться в другом городе или даже за границей. В таком случае в заявлении можно указать новый населенный пункт, где будет удобно пройти тестирование во время дополнительной сессии.

Это позволяет избежать лишних трудностей и обеспечить участие в тесте даже в случае переезда.

Что делать, если не пришел на НМТ из-за обстрелов и волнений

Особое внимание УЦОЯО обращает на ситуации, когда из-за ночных обстрелов, воздушных тревог или сильного стресса участник физически или психологически не может прибыть на тестирование.

В таком случае также можно подать заявление в течение трех рабочих дней в региональный центр, отвечающий за вашу территорию. Решение о допуске к дополнительной сессии принимает регламентная комиссия с учетом условий безопасности, которые были накануне теста.

