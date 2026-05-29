У 2026 році вступ відбувається повністю онлайн. Документи подаються через електронний кабінет вступника, без паперових заяв і поїздок до університетів на цьому етапі.

Коли починається прийом документів на вступ у 2026 році та як не втратити шанс на бюджетне або контрактне місце, читайте в нашому матеріалі.

Коли подавати документи на вступ у 2026 році

Старт вступної кампанії до бакалаврату припадає на початок липня. Саме з цього моменту абітурієнти отримують доступ до електронних сервісів, через які відбувається весь процес подання заяв.

З 1 липня 2026 року відкриваються електронні кабінети вступників, де формується основна база для подальшого подання документів.

Трохи пізніше, з 3 липня, стартує реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для тих спеціальностей, де вони передбачені.

З 19 липня розпочинається безпосереднє подання заяв до закладів вищої освіти. Таким чином, активна фаза подання документів фактично концентрується у другій половині липня.

До якого числа триває прийом документів на вступ у 2026 році

Термін подання заяв є обмеженим та не передбачає його продовження після завершення дедлайну. У 2026 році подання заяв на бакалаврат завершується 1 серпня о 18:00.

Після цього часу система електронного вступу закриває можливість реєстрації нових заяв, і жодні технічні або організаційні причини не можуть бути підставою для їхнього додаткового подання.

Як подавати документи на вступ у 2026 році

У 2026 році весь процес вступу до закладів вищої освіти відбувається в електронному форматі. Абітурієнт спочатку створює персональний електронний кабінет на платформі Українського центру оцінювання якості освіти, після чого вносить туди свої особисті дані.

Далі відбувається вибір спеціальностей та навчальних закладів, а також формування пріоритетів поданих заяв, кількість яких обмежена десятьма, з яких не більше п’яти можуть бути подані на бюджетні місця.

Після цього заяви надсилаються до обраних закладів освіти, а вступник отримує можливість відстежувати їхній статус у своєму кабінеті. Важливо, що у 2026 році мотиваційний лист більше не є обов’язковим елементом вступної заяви, що спрощує процедуру подання документів.

Як підготуватися до вступу на бакалаврат

Основою вступу до бакалаврату у 2026 році залишається національний мультипредметний тест, результати якого визначають конкурсний бал і, відповідно, шанси вступника на зарахування до обраної спеціальності.

Тест складається з обов’язкових предметів, серед яких українська мова, математика та історія України, а також одного предмета на вибір, яким може бути іноземна мова, природничі дисципліни або українська література.

Саме комбінація цих результатів формує основу рейтингового балу, однак його підсумкове значення залежить від того, яку спеціальність обирає вступник, адже кожен напрям має власні вагові коефіцієнти для предметів.

Нагадаємо, що система вступу у 2026 році передбачає можливість складання НМТ як в Україні, так і за кордоном у спеціально створених екзаменаційних центрах.

Джерело : Міносвіти

