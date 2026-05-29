Навчальний рік 2025–2026 став одним із найскладніших для українських школярів через постійні повітряні тривоги, ракетні обстріли та різну безпекову ситуацію в регіонах країни.

В одних містах навчання кілька разів переходило в дистанційний формат, а в інших дітям доводилося проводити значну частину уроків в укриттях.

Наприклад, у Києві через безпекову ситуацію школам доводилося продовжувати канікули, тоді як у прифронтових регіонах учні нерідко навчалися у змішаному форматі.

Коли починаються літні канікули у Львові

У Львівській міській раді повідомили, що дати початку літніх канікул у Львові у 2026 році будуть не однаковими. У більшості львівських шкіл навчальний рік завершиться на початку червня.

Саме 5 червня стане останнім навчальним днем для значної частини учнів міста. Після цього школярі підуть на літні канікули, які триватимуть до 31 серпня.

Водночас є навчальні заклади, де навчання завершиться раніше. Зокрема, останній дзвоник 29 травня пролунав у початковій школі №4 Львівської міської ради, а також у ліцеї №10 імені Святої Марії Магдалини.

Літні канікули у Львові 2026: чому дати відрізняються

У Львові, як і по всій Україні, кожен заклад освіти самостійно визначає структуру навчального року, графік канікул та дату завершення занять. Саме тому дати початку літнього відпочинку можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Частина шкіл вирішила завершити навчання наприкінці травня, тоді як інші продовжили освітній процес майже до середини червня.

Це пов’язано як із особливостями навчального плану, так і з необхідністю компенсувати освітні втрати, які виникали через повітряні тривоги та вимушені перерви під час навчального року.

Які школи Львова навчатимуться найдовше

Окремі навчальні заклади Львова продовжать освітній процес довше за інші. Наприклад, у Рясне-Руському ліцеї Львівської міської ради навчання завершиться лише 12 червня.

Крім того, до 10 червня триватиме навчальний рік у ліцеї №74 та у Львівській гімназії Євшан. Отже, частина учнів піде на літні канікули пізніше за своїх однолітків.

Скільки триватимуть літні канікули у Львові у 2026 році

Попри різні дати завершення навчання, тривалість літнього відпочинку для школярів залишиться стандартною. Літні канікули у Львові у 2026 році триватимуть до кінця серпня, а новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня.

Освітяни зазначають, що навіть попри складний рік школи намагаються зберігати звичний графік відпочинку для дітей, адже після тривалого стресу та постійних тривог школярам потрібне повноцінне відновлення перед новим навчальним роком.

