Начиная со 2 мая Укрзализныця вводит новые правила возврата билетов и меняет порядок компенсаций.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой компании.

Новые правила Укрзализныци: что известно

Отмечается, что по новым правилам Укрзализныци билеты будут возвращаться по прогрессивной шкале, это коснется исключительно проездных документов на рейсы по Украине.

– Что это означает для пассажира: изменится процент стоимости билета, подлежащий возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе к дате отправления – тем большая доля стоимости будет удержана, – говорится в заявлении.

В то же время для военнослужащих Сил обороны Украины, покупающих билеты через Армия+, никаких ограничений не предусмотрено. Укрзализныця обещает, что для них будет возмещаться 100% стоимости при возврате билета до расписанного отправления поезда.

– Возврат билетов, приобретенных в Армия+, осуществляется онлайн в приложении, – подчеркнули в компании.

Для всех остальных категорий пассажиров по новым правилам процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 суток будет следующим:

15–20 дней до рейса – возвращается 100% суммы;

10–14 дней – 95–90% суммы;

9–5 дней – 75%;

4–1 день – 50%;

менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления – только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственно перевозки).

Укрзализныця подчеркивает, что новая модель дифференцированных условий возврата основана не на фиксированном календарном периоде для реализации проездных документов (20 или 14 дней), а на фактическом, в течение которого билет находился в открытой продаже.

– Именно для этого в модели используется двойная шкала, где учитывается, когда именно была открыта продажа на конкретный поезд и сколько дней осталось до отправления на момент возврата билета, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправления, как в случае с некоторыми рейсами в прифронтовые города, система работает по адаптированной логике. Так, пассажир получает полный возврат в пределах реально доступного периода открытия продажи, а финансовые ограничения применяются только по мере приближения к дате отправления поезда.

Как это работает

Таким образом, если продажа открыта с горизонтом на 10 дней:

возврат билета за 10 дней до отправления предусматривает возврат 95% стоимости;

за 5–9 дней до отправления — 75% стоимости;

за 1–4 дня — 50% стоимости;

за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

В компании объясняют, что основная цель такого подхода – стимулировать более оперативный возврат билетов сразу после изменения планов, что, в свою очередь, повысит прогнозируемость пассажиропотока для железной дороги и позволит эффективнее управлять подвижным составом.

Там ожидают, что свободные места будут раньше возвращаться в свободную продажу и станут доступными для других пассажиров.

Укрзализныця надеется, что новые правила возврата билетов с 2 мая станут еще одним инструментом борьбы с перекупщиками, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой.

– Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих расходов на восстановление подвижного состава и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов, – пояснили в УЗ.

Напомним, в апреле Укрзализныця ввела динамическое ценообразование на билеты в вагонах СВ и первого класса Интерсити, которое будет зависеть от сезона, дня недели и времени покупки.

