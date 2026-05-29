В Украине пенсии по возрасту назначаются в соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058-IV. Именно по этому закону пенсии исчисляют для обычных граждан с учетом страхового стажа, заработной платы и показателя средней зарплаты по стране за три года до выхода на пенсию.

Одновременно для отдельных категорий граждан действуют специальные правила. К примеру, судьи после завершения карьеры получают не пенсию в классическом понимании, а ежемесячное пожизненное денежное содержание. Для государственных служащих предусмотрен отдельный механизм исчисления пенсий.

В частности, согласно закону О государственной службе, пенсия госслужащего определялась в процентах от заработной платы, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

При этом формула, применяемая для обычных пенсионеров с использованием средней зарплаты по Украине, в этом случае не используется. Вместе с тем, закон позволяет человеку осуществить перевод с пенсии государственного служащего на общую.

Правила перехода с пенсии государственного служащего на общую

В Верховном Суде объяснили, как в Украине осуществляется переход с пенсии государственного служащего на всеобщую.

Речь идет о деле, в котором женщина получала пенсию по закону Украины О государственной службе №3723-XII, а по достижении пенсионного возраста обратилась за назначением пенсии по возрасту на общих основаниях уже в соответствии с законом №1058-IV.

Основной вопрос заключался в том, как именно должна исчисляться новая пенсия. Судебная палата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда обратила внимание, что пенсия государственного служащего и пенсия по возрасту по общеобязательной системе — это разные виды пенсий, которые назначаются по разным законам и имеют разный механизм исчисления.

В законе №1058-IV действительно есть норма о переводе с одного вида пенсии в другой. Однако она применяется только тогда, когда оба вида пенсии были назначены именно по этому закону.

По этому делу ситуация была иной, поскольку женщина получала пенсию по закону О государственной службе №3723-XII, а не по закону №1058-IV.

Верховный Суд также пояснил, что при назначении пенсии госслужащего показатель средней заработной платы по Украине вообще не применялся.

Согласно статье 37 закона №3723-XII размер пенсии определялся в процентах от заработной платы государственного служащего, с которой уплачивались страховые взносы. То есть механизм расчета другой.

В системе же обязательного государственного пенсионного страхования одним из ключевых элементов формулы является именно средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за пенсией.

Правила перевода с пенсии государственного служащего на пенсию по возрасту на общих основаниях

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что переход с пенсии госслужащего на пенсию по возрасту по закону №1058-IV фактически является первоначальным назначением нового вида пенсии.

Именно поэтому во время такого перехода Пенсионный фонд должен применять показатель средней заработной платы за три календарных года, предшествовавших году обращения человека за назначением пенсии.

То есть, в таких случаях пенсия должна рассчитываться уже по правилам закона №1058-IV, а не по механизму, который использовался для пенсии государственного служащего.

