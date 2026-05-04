Какой будет пенсия, если у вас всего 20 лет официального стажа: от чего зависят выплаты
- Пенсия в Украине зависит от стажа, заработной платы и общих расчетных показателей.
- Если рассчитанная сумма ниже минимального уровня, ее повышают до гарантированного уровня в 3 406 грн.
Размер пенсии по возрасту в Украине не является фиксированной суммой, ведь он рассчитывается индивидуально для каждого человека на момент назначения выплат.
На конечный результат влияют сразу несколько факторов, в частности продолжительность страхового стажа, уровень официального дохода в течение трудовой жизни и год выхода на пенсию.
Фактически действует простой принцип: чем дольше человек официально работал и чем выше была его заработная плата, тем больше будет пенсионная выплата.
В этом материале рассмотрим, какой может быть пенсия, если есть только 20 лет стажа.
Какой будет пенсия при наличии только 20 лет стажа: формула для расчета
Методика расчета закреплена в статье 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Базовая формула выглядит так:
П = Зп × Кс
где:
- П — ежемесячный размер пенсии;
- Зп — расчетная заработная плата (с учетом индивидуального коэффициента доходов);
- Кс — коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество месяцев официальной работы, деленное на 1200.
20 лет = 240 месяцев, поэтому 240 ÷ 1200 = 0,20
Следовательно, при 20 годах стажа применяется коэффициент 0,20.
Как формируется расчетная зарплата
Расчетная зарплата определяется на основе средней заработной платы по Украине за последние три года и индивидуального коэффициента заработка.
Индивидуальный коэффициент показывает, как соотносилась зарплата человека со средней по стране в течение всех месяцев работы, начиная с июля 2000 года.
Если у человека 20 лет официального стажа, какова будет пенсия: пример расчета
Для примера воспользуемся следующими условными показателями:
- средняя зарплата по стране за три года для тех, кто выйдет на пенсию в 2026 году (утверждена ПФУ) — 17 482,87 грн
- предположим, что индивидуальный коэффициент зарплаты — 1,1
- страховой стаж — 20 лет (коэффициент 0,20)
Рассчитываем расчетную зарплату:
17 482,87 × 1,1 = 19 231,16 грн
Применяем коэффициент стажа:
19 231,16 × 0,20 = 3 846,23 грн
В этом примере ориентировочный размер пенсии составляет около 3 846 грн в месяц. Но какова будет пенсия, если есть только 20 лет официального стажа, зависит не только от стажа. Существенное влияние на размер выплат оказывает и коэффициент зарплаты.
Если же коэффициент зарплаты будет меньше 1,1, то рассчитанная сумма окажется ниже установленного государством минимума для неработающих пенсионеров.
Например:
17 482,87 × 0,9 = 15 734,58 грн
15 734,58 × 0,20 = 3 146,92 грн
Но в таком случае выплата 3 146,92 грн автоматически повышается до минимального уровня. То есть пенсия не будет меньше 3 406 грн, даже если зарплата в течение жизни была значительно ниже среднего показателя по стране.