Размер пенсии по возрасту в Украине не является фиксированной суммой, ведь он рассчитывается индивидуально для каждого человека на момент назначения выплат.

На конечный результат влияют сразу несколько факторов, в частности продолжительность страхового стажа, уровень официального дохода в течение трудовой жизни и год выхода на пенсию.

Фактически действует простой принцип: чем дольше человек официально работал и чем выше была его заработная плата, тем больше будет пенсионная выплата.

В этом материале рассмотрим, какой может быть пенсия, если есть только 20 лет стажа.

Какой будет пенсия при наличии только 20 лет стажа: формула для расчета

Методика расчета закреплена в статье 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Базовая формула выглядит так:

П = Зп × Кс

где:

П — ежемесячный размер пенсии;

Зп — расчетная заработная плата (с учетом индивидуального коэффициента доходов);

Кс — коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество месяцев официальной работы, деленное на 1200.

20 лет = 240 месяцев, поэтому 240 ÷ 1200 = 0,20

Следовательно, при 20 годах стажа применяется коэффициент 0,20.

Как формируется расчетная зарплата

Расчетная зарплата определяется на основе средней заработной платы по Украине за последние три года и индивидуального коэффициента заработка.

Индивидуальный коэффициент показывает, как соотносилась зарплата человека со средней по стране в течение всех месяцев работы, начиная с июля 2000 года.

Если у человека 20 лет официального стажа, какова будет пенсия: пример расчета

Для примера воспользуемся следующими условными показателями:

средняя зарплата по стране за три года для тех, кто выйдет на пенсию в 2026 году ( утверждена ПФУ

предположим, что индивидуальный коэффициент зарплаты — 1,1

страховой стаж — 20 лет (коэффициент 0,20)

Рассчитываем расчетную зарплату:

17 482,87 × 1,1 = 19 231,16 грн

Применяем коэффициент стажа:

19 231,16 × 0,20 = 3 846,23 грн

В этом примере ориентировочный размер пенсии составляет около 3 846 грн в месяц. Но какова будет пенсия, если есть только 20 лет официального стажа, зависит не только от стажа. Существенное влияние на размер выплат оказывает и коэффициент зарплаты.

Если же коэффициент зарплаты будет меньше 1,1, то рассчитанная сумма окажется ниже установленного государством минимума для неработающих пенсионеров.

Например:

17 482,87 × 0,9 = 15 734,58 грн

15 734,58 × 0,20 = 3 146,92 грн

Но в таком случае выплата 3 146,92 грн автоматически повышается до минимального уровня. То есть пенсия не будет меньше 3 406 грн, даже если зарплата в течение жизни была значительно ниже среднего показателя по стране.

