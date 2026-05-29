В Україні пенсії за віком призначаються відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058-IV. Саме за цим законом пенсії обчислюють для звичайних громадян із урахуванням страхового стажу, заробітної плати та показника середньої зарплати по країні за три роки перед виходом на пенсію.

Водночас для окремих категорій громадян діють спеціальні правила. Наприклад, судді після завершення кар’єри отримують не пенсію у класичному розумінні, а щомісячне довічне грошове утримання. Для державних службовців також передбачений окремий механізм обчислення пенсій.

Зокрема, відповідно до закону Про державну службу пенсія держслужбовця визначалася у відсотках від заробітної плати, з якої сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

При цьому формула, яка застосовується для звичайних пенсіонерів із використанням середньої зарплати по Україні, у цьому випадку не використовується. Разом із тим закон дозволяє людині здійснити переведення з пенсії державного службовця на загальну.

Як відбувається переведення з пенсії державного службовця на пенсію за віком на загальних підставах, читайте в нашому матеріалі.

Правила переходу з пенсії державного службовця на загальну

У Верховному Суді пояснили, як в Україні здійснюється перехід з пенсії державного службовця на загальну.

Йдеться про справу, у якій жінка отримувала пенсію за законом України Про державну службу №3723-XII, а після досягнення пенсійного віку звернулася за призначенням пенсії за віком на загальних підставах уже відповідно до закону №1058-IV.

Основне питання полягало в тому, як саме має обчислюватися нова пенсія. Судова палата Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду звернула увагу, що пенсія державного службовця та пенсія за віком за загальнообов’язковою системою — це різні види пенсій, які призначаються за різними законами та мають різний механізм обчислення.

У законі №1058-IV дійсно є норма про переведення з одного виду пенсії на інший. Проте вона застосовується лише тоді, коли обидва види пенсії були призначені саме за цим законом.

У цій справі ситуація була іншою, оскільки жінка отримувала пенсію за законом Про державну службу №3723-XII, а не за законом №1058-IV.

Верховний Суд також пояснив, що під час призначення пенсії держслужбовця показник середньої заробітної плати по Україні взагалі не застосовувався.

За статтею 37 закону №3723-XII розмір пенсії визначався у відсотках від заробітної плати державного службовця, з якої сплачувалися страхові внески. Тобто механізм розрахунку інший.

Натомість у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування одним із ключових елементів формули є саме середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією.

Правила переведення з пенсії державного службовця на пенсію за віком на загальних підставах

У підсумку Верховний Суд дійшов висновку, що перехід з пенсії держслужбовця на пенсію за віком за законом №1058-IV фактично є первинним призначенням нового виду пенсії.

Саме тому під час такого переходу Пенсійний фонд повинен застосовувати показник середньої заробітної плати за три календарні роки, які передували року звернення людини за призначенням пенсії.

Тобто у таких випадках пенсія має розраховуватися вже за правилами закону №1058-IV, а не за механізмом, який використовувався для пенсії державного службовця.

