Российские войска вечером и ночью 29 мая атаковали беспилотниками три гражданских торговых судна, которые двигались по Украинскому морскому коридору в Черном море.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, Военно-морские силы ВСУ и Администрация морских портов Украины.

Россия атаковала суда в Черном море 29 мая: что известно

По словам Алексея Кулебы, вражеские беспилотники в течение вечера и ночи атаковали три иностранных торговых судна под флагами Вануату, Коморских Островов и Панамы, которые двигались по Украинскому морскому коридору.

В результате попаданий на борту судов возникли пожары, которые были ликвидированы силами экипажей.

На судне под флагом Вануату двое членов экипажа получили легкие ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным Кулебы, поврежденное судно отбуксировали для проведения ремонта.

В Военно-морских силах Украины уточнили, что под удар попал сухогруз ANT под флагом Вануату, который принадлежит турецкому судовладельцу. Судно направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

В Администрации морских портов Украины отметили, что, несмотря на российские атаки, движение по Украинскому морскому коридору продолжается с соблюдением всех мер безопасности.

