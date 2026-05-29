Російські війська ввечері та вночі 29 травня атакували безпілотниками три цивільні торговельні судна, які рухалися Українським морським коридором у Чорному морі.

Про це повідомили віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, Військово-морські сили ЗСУ та Адміністрація морських портів України.

Росія атакувала судна в Чорному морі 29 травня: що відомо

За словами Олексія Кулеби, ворожі безпілотники протягом вечора та ночі атакували три іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами, які рухалися Українським морським коридором.

Зараз дивляться

Унаслідок влучань на борту суден виникли пожежі, які були ліквідовані силами екіпажів.

На судні під прапором Вануату двоє членів екіпажу зазнали легких поранень. Їм надали необхідну медичну допомогу.

За даними Кулеби, пошкоджене судно відбуксирували для проведення ремонту.

У Військово-морських силах України уточнили, що під удар потрапив суховантаж ANT під прапором Вануату, який належить турецькому судновласнику. Судно прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини з вантажем на борту.

В Адміністрації морських портів України наголосили, що, попри російські атаки, рух Українським морським коридором триває із дотриманням усіх безпекових заходів.

Фото: ВМС України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.