РФ атаковала порт Большой Одессы: повреждено гражданское судно
- Утром российские войска атаковали порт Большой Одессы, повредив гражданское судно под флагом Островов Кука.
- Экипаж корабля не пострадал, а порт продолжает работу, несмотря на очередную попытку РФ заблокировать гражданское судоходство.
Утром российские войска нанесли удар порту Большой Одессы, в результате чего повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука. Экипаж остался целым.
Об этом сообщает государственное предприятие Администрация морских портов Украины.
Удар РФ по порту Большой Одессы
– Очередной удар направлен по гражданскому судоходству. Порт работает с учетом безопасностных рисков, ликвидацию последствий осуществляют профильные службы, – говорится в сообщении.
В ночь на 26 апреля российские войска нанесли удар по гражданской и портовой инфраструктуре в Одесской области беспилотниками, в результате чего пострадал один человек.
Тогда армия РФ также нанесла удар по порту Большой Одессы, в результате чего обломками повреждено гражданское судно под флагом Палау. Однако обошлось без пострадавших среди экипажа.
Из-за атаки на территории порта получили повреждения технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Также вспыхнули пожары.
По информации Одесской ОВА, в жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Повреждение также получил объект промышленной инфраструктуры.