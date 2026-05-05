Утром российские войска нанесли удар порту Большой Одессы, в результате чего повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука. Экипаж остался целым.

Об этом сообщает государственное предприятие Администрация морских портов Украины.

– Очередной удар направлен по гражданскому судоходству. Порт работает с учетом безопасностных рисков, ликвидацию последствий осуществляют профильные службы, – говорится в сообщении.

В ночь на 26 апреля российские войска нанесли удар по гражданской и портовой инфраструктуре в Одесской области беспилотниками, в результате чего пострадал один человек.

Тогда армия РФ также нанесла удар по порту Большой Одессы, в результате чего обломками повреждено гражданское судно под флагом Палау. Однако обошлось без пострадавших среди экипажа.

Из-за атаки на территории порта получили повреждения технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Также вспыхнули пожары.

По информации Одесской ОВА, в жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Повреждение также получил объект промышленной инфраструктуры.

