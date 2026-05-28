Все с нетерпением ожидают начала лета, ведь для школьников это старт каникул, а для взрослых период отпусков и отдыха, в частности на морских курортах. Поэтому украинцев интересует, какой будет погода летом 2026 и стоит ли ждать погодных сюрпризов в новом сезоне.

Факты ICTV узнавали, действительно ли этот сезон станет самым жарким летом 2026 года.

Эль-Ниньо возвращается: что говорят в ВМО и каким будет лето 2026 в Украине

Климатологи предупреждают, что возможно восстановление одного из самых мощных глобальных климатических факторов, явления Эль-Ниньо, влияющего на температуру воздуха, режим осадков и частоту экстремальных погодных явлений в разных частях света.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в центральной и восточной частях Экваториального Тихого океана фиксируется потепление поверхностных вод. Именно это является одним из ключевых сигналов возможного формирования условий Эль-Ниньо уже в период мая-июля 2026 года.

В ВМО отмечают, что климатические модели сейчас показывают достаточно согласованные прогнозы, указывающие на вероятный возврат этого явления после периода нейтральной фазы.

Эксперты организации подчеркивают, что уже сейчас большинство моделей сходятся на сценарии дальнейшего усиления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года. Это может означать глобальное повышение температуры поверхности суши и изменение характера осадков во многих регионах мира.

В то же время специалисты напоминают, что Эль-Ниньо – это естественная климатическая фаза в пределах системы ENSO, которая меняется с Ла-Ниньей и обычно повторяется каждые несколько лет. Именно эти процессы оказывают существенное влияние на глобальную циркуляцию атмосферы, но не действуют одинаково во всех регионах.

Будет ли аномальная жара в Украине: прогноз погоды на лето 2026 года.

Прогноз синоптиков на лето 2026 не содержит аномальных температурных показателей. Украинские специалисты успокаивают, ведь даже при активизации Эль-Ниньо это не означает автоматического сценария с экстремальными температурами.

Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в комментарии Телеграф подчеркнул, что климатические процессы действительно способствуют повышению вероятности волн жары, однако речь не идет о стабильных температурах на уровне +50 °C. По его словам, такие показатели не отвечают реальным климатическим прогнозам для Украины даже в самые теплые периоды.

В то же время, климат в Украине постепенно меняется, ведь растет количество жарких дней, а также чаще фиксируются локальные погодные явления — грозы, град и шквалы. Это уже отражается в статистике последних лет, в частности, в отдельных регионах.

По словам Виталия Постриганя, Эль-Ниньо не является прямой гарантией катастроф в каждом регионе, однако он может повышать вероятность погодных аномалий, к которым следует заранее готовиться — в частности, путем формирования запасов, развития систем раннего предупреждения и адаптации сельского хозяйства.

Он также отмечает, что в таких вопросах важно опираться, прежде всего, на научно обоснованные прогнозы, а не на громкие или сенсационные сообщения.

Каким будет лето 2026 года, по оценкам синоптиков

Летом 2026 года в Украине ожидается сохранение тенденции к более теплым условиям по сравнению с климатической нормой. В частности, июнь может стать одним из месяцев, когда температурные показатели будут несколько выше средних многолетних значений.

По оценкам Украинского гидрометеорологического центра, средняя месячная температура в июне 2026 года в Украине может колебаться от 19 до 23 градусов тепла, а в горных районах — ниже. Количество осадков, по предварительным расчетам, будет оставаться в пределах климатической нормы, однако их распределение может быть неравномерным, что характерно для современных погодных процессов.

Итак, прогноз синоптиков на лето 2026 пока не содержит признаков экстремального сценария, но указывает на сохранение тенденции к более теплым сезонам с периодическими волнами жары.

