Для багатьох українських школярів 29 травня стало днем останнього дзвоника та завершення навчального року. Щоправда, у частині шкіл навчання триватиме ще й у червні через зміни в освітньому процесі.

Утім, святковий настрій цього дня дещо псує погода, адже синоптики попередили про погіршення погодних умов у низці областей та оголосили про штормове попередження.

Чому синоптики в Україні оголосили штормове попередження та чого чекати від погоди, читайте в нашому матеріалі.

В Україні оголосили штормове попередження

За даними метеорологів УкрГМЦ, 29 травня в Україні пануватиме холодна та волога повітряна маса, яка надходитиме з півночі Європи. Через це в країні очікуються дощі, сильний вітер та грози.

Також оголошено штормове попередження. Синоптики повідомили, що вдень 29 травня в низці регіонів очікуються небезпечні погодні явища. Зокрема, у західних областях, крім Закарпаття, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Крім того, у південних областях можливі грози. Через це в Україні оголосили штормове попередження І рівня небезпечності — жовтий.

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Якою буде погода в Україні 29 травня

Загалом по країні очікується хмарна погода з проясненнями. У нічні години істотних опадів не прогнозують, однак уже вдень у більшості регіонів, крім західної частини України, пройдуть короткочасні дощі.

На півдні країни місцями прогримлять грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а на Правобережжі можливі сильні пориви.

Температура повітря вночі становитиме +4…+10°C, вдень повітря прогріється до +13…+18°C.

Погода у Києві та області

У Києві та на території області 29 травня також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, однак вдень можливі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Температура по області вночі становитиме +4…+9°C, вдень +13…+18°C. У столиці вночі прогнозують +7…+9°C, а вдень +14…+16°C.

Чому погода залишається прохолодною

Синоптики пояснюють, що причиною нестійкої та прохолодної погоди є поле зниженого атмосферного тиску та надходження холодного повітря з північної частини Європи. Саме тому наприкінці травня в багатьох областях України температура залишається нижчою, ніж зазвичай у цей період.

