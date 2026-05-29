Таїсію Повалій засудили до 12 років в’язниці, державі передали права на її твори
- Суд заочно засудив Таїсію Повалій до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- Співачку визнали винною у підтримці РФ та поширенні антиукраїнської пропаганди.
- Держава також отримала майнові права на її музичні твори.
Вінницький міський суд заочно засудив співачку Таїсію Повалій.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, колишню народну артистку України та ексдепутатку від забороненої Партії регіонів визнали винною у підтримці держави-агресора, виправдовуванні війни РФ проти України та поширенні антиукраїнської пропаганди (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, після 2014 року Повалій переїхала до Росії, де брала участь у пропагандистських заходах, концертах на підтримку так званої “СВО та публічно підтримувала окупацію українських територій. У 2023 році вона отримала російське громадянство.
28 травня суд призначив їй 12 років ув’язнення, заборонив обіймати певні посади протягом 15 років, а також постановив конфіскувати все належне їй майно на користь держави.
Крім того, ще у 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, серед яких нерухомість і земельні ділянки на Київщині, транспортні засоби, зброя та права на дев’ять музичних творів.
У 2025 році ці майнові права офіційно перейшли державі Україна.