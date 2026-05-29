За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 960 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 29 мая

  • личного состава — около 1 361 070 (+960) человек,
  • танков — 11 958 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 24 636 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 42 860 (+28) ед,
  • РСЗО — 1 808 (+2) ед,
  • средств ПВО — 1 397 ед,
  • самолетов — 436 ед,
  • вертолетов — 353 ед,
  • наземных робототехнических комплексов — 1 496 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 316 652 (+1 750) ед,
  • крылатых ракет — 4 687 ед,
  • кораблей/катеров — 33 ед,
  • подводных лодок — 2 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 100 230 (+324) ед,
  • специальной техники — 4 227 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

