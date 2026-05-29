За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 960 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 29 мая

личного состава — около 1 361 070 (+960) человек,

танков — 11 958 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 24 636 (+11) ед,

артиллерийских систем — 42 860 (+28) ед,

РСЗО — 1 808 (+2) ед,

средств ПВО — 1 397 ед,

самолетов — 436 ед,

вертолетов — 353 ед,

наземных робототехнических комплексов — 1 496 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 316 652 (+1 750) ед,

крылатых ракет — 4 687 ед,

кораблей/катеров — 33 ед,

подводных лодок — 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 100 230 (+324) ед,

специальной техники — 4 227 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.

