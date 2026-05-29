Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 29 мая: ВСУ уничтожили 960 оккупантов и 28 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 960 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 29 мая
- личного состава — около 1 361 070 (+960) человек,
- танков — 11 958 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 24 636 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 42 860 (+28) ед,
- РСЗО — 1 808 (+2) ед,
- средств ПВО — 1 397 ед,
- самолетов — 436 ед,
- вертолетов — 353 ед,
- наземных робототехнических комплексов — 1 496 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 316 652 (+1 750) ед,
- крылатых ракет — 4 687 ед,
- кораблей/катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 100 230 (+324) ед,
- специальной техники — 4 227 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
