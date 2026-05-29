Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 29 травня: ЗСУ знищили 960 окупантів та 28 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 960 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 29 травня
- особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб,
- танків – 11 958 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од.,
- артилерійських систем – 42 860 (+28) од.,
- РСЗВ – 1 808 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 397 од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 496 (+4) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од.,
- крилатих ракет – 4 687 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 100 230 (+324) од.,
- спеціальної техніки – 4 227 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
