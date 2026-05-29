Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 960 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 29 травня

особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб,

танків – 11 958 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од.,

артилерійських систем – 42 860 (+28) од.,

РСЗВ – 1 808 (+2) од.,

засобів ППО – 1 397 од.,

літаків – 436 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 496 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од.,

крилатих ракет – 4 687 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 100 230 (+324) од.,

спеціальної техніки – 4 227 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

