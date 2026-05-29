Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 960 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 29 травня

  • особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб,
  • танків – 11 958 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од.,
  • артилерійських систем – 42 860 (+28) од.,
  • РСЗВ – 1 808 (+2) од.,
  • засобів ППО – 1 397 од.,
  • літаків – 436 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 496 (+4) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од.,
  • крилатих ракет – 4 687 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 100 230 (+324) од.,
  • спеціальної техніки – 4 227 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

