Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 30 мая: ВСУ уничтожили 1 430 оккупантов и 70 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 430 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 30 мая
- личного состава — около 1 362 500 (+1 430) человек,
- танков — 11 960 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 24 643 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 42 930 (+70) ед,
- РСЗО — 1 813 (+5) ед,
- средств ПВО — 1 398 (+1) ед,
- самолетов — 436 ед,
- вертолетов — 353 ед,
- наземных робототехнических комплексов — 1 500 (+4) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 318 433 (+1 781) ед,
- крылатых ракет — 4 693 (+6) ед,
- кораблей/катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 100 713 (+483) ед,
- специальной техники — 4 231 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
