За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 430 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 30 мая

  • личного состава — около 1 362 500 (+1 430) человек,
  • танков — 11 960 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 24 643 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 42 930 (+70) ед,
  • РСЗО — 1 813 (+5) ед,
  • средств ПВО — 1 398 (+1) ед,
  • самолетов — 436 ед,
  • вертолетов — 353 ед,
  • наземных робототехнических комплексов — 1 500 (+4) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 318 433 (+1 781) ед,
  • крылатых ракет — 4 693 (+6) ед,
  • кораблей/катеров — 33 ед,
  • подводных лодок — 2 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 100 713 (+483) ед,
  • специальной техники — 4 231 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

