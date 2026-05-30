За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 430 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 30 мая

личного состава — около 1 362 500 (+1 430) человек,

танков — 11 960 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 24 643 (+7) ед,

артиллерийских систем — 42 930 (+70) ед,

РСЗО — 1 813 (+5) ед,

средств ПВО — 1 398 (+1) ед,

самолетов — 436 ед,

вертолетов — 353 ед,

наземных робототехнических комплексов — 1 500 (+4) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 318 433 (+1 781) ед,

крылатых ракет — 4 693 (+6) ед,

кораблей/катеров — 33 ед,

подводных лодок — 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 100 713 (+483) ед,

специальной техники — 4 231 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

