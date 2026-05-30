Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 430 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 30 травня

особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб,

танків – 11 960 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.,

артилерійських систем – 42 930 (+70) од.,

РСЗВ – 1 813 (+5) од.,

засобів ППО – 1 398 (+1) од.,

літаків – 436 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 500 (+4) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.,

крилатих ракет – 4 693 (+6) од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 100 713 (+483) од.,

спеціальної техніки – 4 231 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 557-му добу.

