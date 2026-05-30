Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 430 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 30 травня

  • особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб,
  • танків – 11 960 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 42 930 (+70) од.,
  • РСЗВ – 1 813 (+5) од.,
  • засобів ППО – 1 398 (+1) од.,
  • літаків – 436 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 500 (+4) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.,
  • крилатих ракет – 4 693 (+6) од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 100 713 (+483) од.,
  • спеціальної техніки – 4 231 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 557-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Києві 29 травня: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
Ракета, пуск ракети

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.