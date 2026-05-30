Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 30 травня: ЗСУ знищили 1 430 окупантів та 70 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 430 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 30 травня
- особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб,
- танків – 11 960 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.,
- артилерійських систем – 42 930 (+70) од.,
- РСЗВ – 1 813 (+5) од.,
- засобів ППО – 1 398 (+1) од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 500 (+4) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.,
- крилатих ракет – 4 693 (+6) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 100 713 (+483) од.,
- спеціальної техніки – 4 231 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 557-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
