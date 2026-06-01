Минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулий день противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 174 керовані авіабомби.

Крім того, для ураження наших позицій та мирних населених пунктів загарбники залучили 4 452 дрони-камікадзе й здійснили 2 213 обстрілів.

Карта бойових дій в Україні на 1 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.

