За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 203 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 46 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб.

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Кроме того, привлек для поражения 5 985 дронов-камикадзе и совершил 2 157 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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