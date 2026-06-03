Минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб.

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Крім того, залучив для ураження 5 985 дронів-камікадзе та здійснив 2 157 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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