В Украине ежегодно действует запрет на вылов щуки в период ее преднерестовой и нерестовой активности.

В какой период действует запрет на вылов щуки, читайте в нашем материале.

Когда разрешено ловить щуку в Украине

В Государственной экологической инспекции рассказали, когда запрещена ловля щуки в Украине. В ведомстве напомнили, что запрет на вылов щуки действует в промежуток с 15 февраля по 31 марта включительно.

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В это время щука начинает нереститься, обычно при температуре воды около +3…+5°C, и выходит на мелководье, где становится особенно уязвимой. Именно поэтому ее вылов в этот период полностью запрещен во всех рыбохозяйственных водоемах.

Экологи также напоминают, что нарушение этого запрета влечет не только административную или даже уголовную ответственность, но и обязательную компенсацию ущерба. За каждую незаконно выловленную щуку придется оплатить 3 468 грн в соответствии с действующими таксами.

Когда можно ловить щуку в 2026 году

Разрешение на вылов щуки начало действовать с 1 апреля 2026 года. Именно с этой даты рыбаки могут снова целенаправленно ловить этот вид в водоемах Украины.

В Госрыбагентстве напомнил, что с 20 мая на большинстве рек и их корневых водах завершился весенне-летний нерестовый запрет.

Это означает, что сезон любительской рыбалки на открытой воде официально возобновлен. Рыбаки могут выходить на водоемы и заниматься любимым хобби.

В агентстве отмечают, что даже после открытия сезона действуют строгие ограничения, особенно это касается щуки и других промышленных видов.

Когда разрешено ловить щуку: какие правила действуют во время рыбалки

После завершения нерестового запрета рыбачить разрешено, но только с соблюдением установленных норм.

Разрешается использовать удочки или спиннинги с природными или искусственными приманками. В то же время общее количество крючков не должно превышать семи на одного рыбака.

В период, когда на отдельных водоемах еще могут действовать локальные ограничения или остаточные нерестовые участки, можно использовать ограниченные снасти — обычно это спиннинг с одной приманкой или до двух крючков при береговой рыбалке.

Также каждый рыбак обязан соблюдать суточную норму вылова: до 3 кг рыбы плюс одна особь, если она превышает минимально разрешенный размер.

Для щуки этот минимальный размер составляет 50 см, и вылов меньших экземпляров является нарушением правил.

Важные ограничения по рыбе

Отдельно в Госрыбагентстве напоминают, что существует перечень видов, полностью запрещенных к вылову. Речь идет о рыбах из Красной книги Украины — среди них осетровые виды, белуга, севрюга, стерлядь, европейский хариус, некоторые виды лососей, днепровская марена и другие редкие популяции.

Их вылов запрещен в любое время независимо от сезона или места.

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