В Україні щорічно діє заборона на вилов щуки у період її переднерестової та нерестової активності.

У який період діє заборона на вилов щуки, читайте в нашому матеріалі.

Коли дозволено ловити щуку в Україні

У Державній екологічній інспекції розповіли, коли заборонена ловля щуки в Україні. У відомстві нагадали, що заборона на вилов щуки діє у проміжок з 15 лютого до 31 березня включно.

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У цей час щука починає нереститися, зазвичай за температури води близько +3…+5°C, і виходить на мілководдя, де стає особливо вразливою. Саме тому її вилов у цей період повністю заборонений у всіх рибогосподарських водоймах.

Екологи також нагадують, що порушення цієї заборони тягне за собою не лише адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, а й обов’язкову компенсацію збитків. За кожну незаконно виловлену щуку доведеться сплатити 3 468 грн відповідно до чинних такс.

Коли можна ловити щуку у 2026 році

Дозвіл на вилов щуки почав діяти з 1 квітня 2026 року. Саме з цієї дати рибалки можуть знову цілеспрямовано ловити цей вид у водоймах України.

У Держрибагентстві нагадали, що з 20 травня на більшості річок та їхніх кореневих водах завершилася весняно-літня нерестова заборона.

Це означає, що сезон любительської риболовлі на відкритій воді офіційно відновлено. Рибалки можуть виходити на водойми та займатися улюбленим хобі.

В агентстві наголошують, що навіть після відкриття сезону діють суворі обмеження, і особливо це стосується щуки та інших промислових видів.

Коли дозволено ловити щуку: які правила діють під час риболовлі

Після завершення нерестової заборони рибалити дозволено, але лише з дотриманням встановлених норм.

Дозволяється використовувати вудки або спінінги з природними чи штучними приманками. Водночас загальна кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку.

У період, коли на окремих водоймах ще можуть діяти локальні обмеження або залишкові нерестові ділянки, дозволено використовувати обмежені снасті — зазвичай це спінінг з однією приманкою або до двох гачків при береговій риболовлі.

Також кожен рибалка зобов’язаний дотримуватися добової норми вилову: до 3 кг риби плюс одна особина, якщо вона перевищує мінімально дозволений розмір.

Для щуки цей мінімальний розмір становить 50 см, і вилов менших екземплярів є порушенням правил.

Важливі обмеження щодо риби

Окремо в Держрибагентстві нагадують, що існує перелік видів, які повністю заборонені до вилову. Ідеться про риб із Червоної книги України — серед них осетрові види, білуга, севрюга, стерлядь, європейський харіус, певні види лососів, марена дніпровська та інші рідкісні популяції.

Їхній вилов заборонений у будь-який час незалежно від сезону чи місця.

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