Июнь считается одним из самых интересных месяцев для рыбалки. Вода уже хорошо прогрета, в водоемах много природного корма, а многие виды рыбы переходят на активное летнее питание.

В то же время клев в этот период может быть нестабильным. На поведение рыбы влияют жара, фазы Луны, нерест отдельных видов и большое количество насекомых и малька в водоемах.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на июнь 2026 года, который поможет определить лучшие и худшие даты для рыбалки.

Календарь рыбака на июнь 2026 года

Начало месяца приходится на ниспадающую Луну, которая продлится с 1 по 14 июня. В этот период поклевка будет разной: от слабого в начале месяца до отличного 3–4 июня.

15 июня наступит новолуние, поэтому середина месяца будет малоэффективна для рыбалки. Лучший период начнется после новолуния — во время растущей Луны с 16 по 29 июня.

В конце месяца, 30 июня, будет полнолуние. В этот день прогнозируют плохой клев.

Лучшие дни для рыбалки: 3, 4, 18-23 июня.

Хорошие дни для рыбалки: 5-7, 17, 24, 25 июня.

Слабый клев: 2, 8–11, 26, 27 июня.

Дни без клева: 1, 12-16, 28-30 июня.

На что ловить рыбу в июне 2026 года

В июне рыба активно ищет корм, но из-за большого количества природной пищи может быть требовательной к наживке. Лучше всего планировать рыбалку на раннее утро, поздние сумерки или ночь.

В этот период используют как животные, так и растительные насадки: червя, опарыша, личинки, хлеб, перловку, кукурузу. Также могут работать насекомые, которых легко найти у водоема.

В июне хорошо клюют карась, лещ, плотва, окунь, судак, щука, сом, белый амур и толстолобик. Карася следует искать у водной растительности, леща – на глубине, щуку – в травяных зарослях, а судака – на мели или вечером и ночью.

В то же время важно учитывать нерестовый запрет. В Украине она обычно действует с 1 апреля по 20 июня, однако сроки могут отличаться в зависимости от области или конкретного водоема.

Источник: Vlisi, Fish-master

