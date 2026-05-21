Календарь рыбака на июнь 2026: когда и на что ловить карася, леща и карпа
Июнь считается одним из самых интересных месяцев для рыбалки. Вода уже хорошо прогрета, в водоемах много природного корма, а многие виды рыбы переходят на активное летнее питание.
В то же время клев в этот период может быть нестабильным. На поведение рыбы влияют жара, фазы Луны, нерест отдельных видов и большое количество насекомых и малька в водоемах.
Факты ICTV подготовили календарь рыбака на июнь 2026 года, который поможет определить лучшие и худшие даты для рыбалки.
Календарь рыбака на июнь 2026 года
Начало месяца приходится на ниспадающую Луну, которая продлится с 1 по 14 июня. В этот период поклевка будет разной: от слабого в начале месяца до отличного 3–4 июня.
15 июня наступит новолуние, поэтому середина месяца будет малоэффективна для рыбалки. Лучший период начнется после новолуния — во время растущей Луны с 16 по 29 июня.
В конце месяца, 30 июня, будет полнолуние. В этот день прогнозируют плохой клев.
- Лучшие дни для рыбалки: 3, 4, 18-23 июня.
- Хорошие дни для рыбалки: 5-7, 17, 24, 25 июня.
- Слабый клев: 2, 8–11, 26, 27 июня.
- Дни без клева: 1, 12-16, 28-30 июня.
На что ловить рыбу в июне 2026 года
В июне рыба активно ищет корм, но из-за большого количества природной пищи может быть требовательной к наживке. Лучше всего планировать рыбалку на раннее утро, поздние сумерки или ночь.
В этот период используют как животные, так и растительные насадки: червя, опарыша, личинки, хлеб, перловку, кукурузу. Также могут работать насекомые, которых легко найти у водоема.
В июне хорошо клюют карась, лещ, плотва, окунь, судак, щука, сом, белый амур и толстолобик. Карася следует искать у водной растительности, леща – на глубине, щуку – в травяных зарослях, а судака – на мели или вечером и ночью.
В то же время важно учитывать нерестовый запрет. В Украине она обычно действует с 1 апреля по 20 июня, однако сроки могут отличаться в зависимости от области или конкретного водоема.
Источник: Vlisi, Fish-master