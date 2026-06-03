В ночь на 3 июня временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова осталась без внешнего электропитания.

Об этом сообщили Энергоатом и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запорожская АЭС потеряла внешнее питание: что известно

По информации Энергоатома, в 23:44 на станции произошло отключение линии электропередачи Ферросплавная-1.

Сейчас смотрят

В результате Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электропитание.

Поддержание работы критически важных систем обеспечивали резервные дизель-генераторы.

По данным МАГАТЭ, причиной обесточивания стал удар беспилотника по подстанции Никопольская на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра.

Из-за этого временно отключилась единственная линия электропередачи, которая оставалась доступной для станции.

В МАГАТЭ уточнили, что электропитание удалось восстановить менее чем за 20 минут — линию повторно подключили еще до полуночи.

В Энергоатоме отметили, что каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

В компании отметили, что очередной блэкаут в очередной раз демонстрирует риски, связанные с пребыванием крупнейшей атомной электростанции Европы под российской оккупацией.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инцидент еще раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время войны и необходимость максимальной военной сдержанности для недопущения ядерной аварии.

Напомним, что недавно МАГАТЭ сообщило о повреждении внешней части здания турбинного зала на территории Запорожской АЭС.

По данным миссии агентства, во время осмотра 31 мая эксперты зафиксировали повреждения металлического люка доступа, обломки и следы обгоревшего оптоволоконного кабеля.

В МАГАТЭ отметили, что характер повреждений соответствует последствиям удара беспилотника, о котором ранее сообщала администрация станции.

В то же время агентство не устанавливало, кто именно нанес удар.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.