У ніч проти 3 червня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову залишилася без зовнішнього електроживлення.

Про це повідомили Енергоатом та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення: що відомо

За інформацією Енергоатому, о 23:44 на станції відбулося відключення лінії електропередачі Феросплавна-1.

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У результаті Запорізька АЕС повністю втратила зовнішнє електроживлення.

Підтримання роботи критично важливих систем забезпечували резервні дизель-генератори.

За даними МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції Нікопольська на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра.

Через це тимчасово відключилася єдина лінія електропередачі, яка залишалася доступною для станції.

У МАГАТЕ уточнили, що електроживлення вдалося відновити менш ніж за 20 хвилин — лінію повторно підключили ще до опівночі.

В Енергоатомі наголосили, що кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці.

У компанії зазначили, що черговий блекаут вкотре демонструє ризики, пов’язані з перебуванням найбільшої атомної електростанції Європи під російською окупацією.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інцидент ще раз підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки під час війни та необхідність максимальної військової стриманості для недопущення ядерної аварії.

Нагадаємо, що нещодавно МАГАТЕ повідомило про пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного залу на території Запорізької АЕС.

За даними місії агентства, під час огляду 31 травня експерти зафіксували пошкодження металевого люка доступу, уламки та сліди обгорілого оптоволоконного кабелю.

У МАГАТЕ зазначили, що характер пошкоджень відповідає наслідкам удару безпілотника, про який раніше повідомляла адміністрація станції.

Водночас агентство не встановлювало, хто саме завдав удару.

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