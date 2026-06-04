1 отдельный центр беспилотных систем (СБС) взял под огневой контроль Донецкий аэропорт, который россияне использовали для логистики и запуска Шахедов.

Об этом говорится в сообщении 1 отдельного центра БпС СБС.

Донецкий аэропорт под огневым контролем СБС

В подразделении отметили, что это первая в современной истории операция такого типа. Её цель — сделать функционирование аэродрома для противника невозможным.

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После оккупации россияне превратили Донецкий аэропорт в важную часть своей военной инфраструктуры.

Там размещали логистические узлы, транспорт, имущество, инженерную технику, а также использовали территорию для запусков ударных беспилотников.

Операторы ударных дронов 1 отдельного центра СБС поражают пусковые установки, транспортные машины и расчёты противника непосредственно на взлётной полосе.

Параллельно подразделение ведёт охоту на мобильные огневые группы и средства ПВО оккупантов. В СБС отмечают, что это заставляет противника отменять вылеты.

Отдельно дроны бьют по инженерной технике, топливозаправщикам и логистическим узлам. В подразделении называют это деградацией всей аэродромной экосистемы противника.

Среди результатов работы — ликвидированные установки для запуска «Шахедов», уничтоженные строительные краны, автомобильная техника и склады имущества оккупантов.

— Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ, — это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас нами, — заявил офицер 1 отдельного центра СБС Серафим Фалько Гордиенко, ответственный за планирование операции.

В подразделении подчеркнули, что ещё недавно оккупанты чувствовали себя на территории ДАП в безопасности и планировали оттуда атаки по украинским городам.

Теперь этот объект превратился для них в опасную зону.

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