Украинские военные взяли Горловку в Донецкой области под огневой контроль.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, опубликовав соответствующую видеозапись.

Горловка под огневым контролем ВСУ

– Операторы ББПС Спалах 28 бригады все больше наносят удары по логистике в тылу россиян. Грузовики, автомобили, квадроциклы – все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает, – говорится в сообщении.

В 28 ОМБр отметили, что Горловка расположена примерно в 35-40 км от украинских позиций. Сейчас транспорт российских войск находится под регулярными ударами, хотя раньше относительно спокойно катался.

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– И нет, не благодаря новым middle-strike дронам и оптоволокну. Только скилл пилотов, ваши донаты и взаимодействие между нашими подразделениями, – отмечают в 28 бригаде.

Недавно батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады провел операцию по поражению логистических маршрутов российских войск на временно оккупированной Луганщине, нанеся удары по технике и складам боеприпасов.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что украинские военные наращивают давление на логистику российской армии, масштабируя удары средней дальности по тылу РФ.

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