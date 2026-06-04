1 окремий центр безпілотних систем (СБС) взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт, який росіяни використовували для логістики та запуску Шахедів.

Про це йдеться у повідомленні 1 окремого центру БпС СБС.

Донецький аеропорт під вогневим контролем СБС

У підрозділі зазначили, що це перша в сучасній історії операція такого типу. Її мета – зробити функціонування аеродрому для противника неможливим.

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Після окупації росіяни перетворили Донецький аеропорт на важливу частину своєї військової інфраструктури.

Там розміщували логістичні вузли, транспорт, майно, інженерну техніку, а також використовували територію для запусків ударних безпілотників.

Оператори ударних дронів 1 окремого центру СБС уражають пускові установки, транспортні машини та розрахунки противника безпосередньо на злітній смузі.

Паралельно підрозділ веде полювання на мобільні вогневі групи та засоби ППО окупантів. У СБС зазначають, що це змушує ворога скасовувати вильоти.

Окремо дрони б’ють по інженерній техніці, паливних заправниках і логістичних вузлах. У підрозділі називають це деградацією всієї аеродромної екосистеми противника.

Серед результатів роботи – ліквідовані установки для запуску Шахедів, знищені будівельні крани, автомобільна техніка та склади майна окупантів.

– Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ, – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас нами, – заявив офіцер 1 окремого центру СБС Серафим Фалько Гордієнко, відповідальний за планування операції.

У підрозділі наголосили, що ще нещодавно окупанти почувалися на території ДАП у безпеці та планували звідти атаки по українських містах.

Тепер цей об’єкт перетворився для них на небезпечну зону.

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