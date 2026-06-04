Несмотря на дискуссии о полной цифровизации государственных сервисов, выборы в Украине через приложение Дія по нескольким причинам проводить не будут.

Выборы в Украине через Дію не будут проводить

Как сообщила в материале РБК-Украина “Миф о выборах в Дії и новых сервисах на лето: интервью из Минцифры” заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, разговоры о возможности голосования в Дії продолжаются еще от запуска экосистемы.

— Разговоры о возможных выборах в Дії идут с первых дней запуска экосистемы. Но, как сказал ранее врио министра цифровой трансформации Александр Борняков, выборы в Дії не планируются, — подчеркнула она.

Коваль объяснила, что это комплексный вопрос. В первую очередь, для такого формата голосования нет необходимой законодательной базы. Она подчеркнула, что государственное предприятие Дія и Минцифра работают исключительно в рамках действующего законодательства и нормативной базы.

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Кроме того, Конституция гарантирует тайну голосования. По словам Коваль, обеспечить ее можно только во время физического голосования в кабинке, где избиратель самостоятельно и конфиденциально делает свой выбор.

— Во-вторых, в Конституции четко указано, что каждый украинец должен голосовать тайно, то есть должна быть сохранена тайна голосования. Сделать это возможно исключительно физически в кабинке для голосования, где только ты знаешь за кого голосуешь, — добавила она.

Итак, подытожила заместитель министра, проведение выборов через Дію на сегодня невозможно.

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