Вибори у Дії не проводитимуть: у Мінцифри назвали дві причини
- У Мінцифри заявили, що вибори в Україні через застосунок Дія не плануються.
- Валерія Коваль пояснила, що для такого формату голосування немає необхідної законодавчої бази.
- Ще одна причина — вимога Конституції щодо таємниці голосування, яку наразі можна гарантувати лише під час фізичного голосування в кабінці.
Попри дискусії про повну цифровізацію державних сервісів, виборів в Україні через застосунок Дія не проводитимуть. Для цього є кілька причин.
Вибори в Україні через Дію не проводитимуть
Як повідомила у матеріалі РБК-Україна “Міф про вибори в Дії та нові сервіси на літо: інтерв’ю з Мінцифри” заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, розмови про можливість голосування в Дії тривають ще від запуску екосистеми.
– Розмови про можливі вибори в Дії йдуть з перших днів запуску екосистеми. Але, як сказав раніше тво міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, вибори в “Дії” не плануються, – повідомила Коваль.
Вона пояснила, що це комплексне питання. Насамперед для такого формату голосування немає необхідної законодавчої бази. Вона наголосила, що державне підприємство Дія та Мінцифра працюють виключно в межах чинного законодавства й нормативної бази.
Крім того, Конституція України гарантує таємницю голосування. За словами Коваль, забезпечити її наразі можливо лише під час фізичного голосування в кабінці, де виборець самостійно й конфіденційно робить свій вибір.
– По-друге, у Конституції чітко вказано, що кожен українець повинен голосувати таємно, тобто має бути збережена таємниця голосування. Зробити це можливо виключно фізично у кабінці для голосування, де тільки ти знаєш за кого голосуєш, – зазначила заступниця міністра.
Отже, підсумувала заступниця міністра, проведення виборів через Дію на сьогодні є неможливим.