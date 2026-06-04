Попри дискусії про повну цифровізацію державних сервісів, виборів в Україні через застосунок Дія не проводитимуть. Для цього є кілька причин.

Вибори в Україні через Дію не проводитимуть

Як повідомила у матеріалі РБК-Україна “Міф про вибори в Дії та нові сервіси на літо: інтерв’ю з Мінцифри” заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, розмови про можливість голосування в Дії тривають ще від запуску екосистеми.

– Розмови про можливі вибори в Дії йдуть з перших днів запуску екосистеми. Але, як сказав раніше тво міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, вибори в “Дії” не плануються, – повідомила Коваль.

Вона пояснила, що це комплексне питання. Насамперед для такого формату голосування немає необхідної законодавчої бази. Вона наголосила, що державне підприємство Дія та Мінцифра працюють виключно в межах чинного законодавства й нормативної бази.

Зараз дивляться

Крім того, Конституція України гарантує таємницю голосування. За словами Коваль, забезпечити її наразі можливо лише під час фізичного голосування в кабінці, де виборець самостійно й конфіденційно робить свій вибір.

– По-друге, у Конституції чітко вказано, що кожен українець повинен голосувати таємно, тобто має бути збережена таємниця голосування. Зробити це можливо виключно фізично у кабінці для голосування, де тільки ти знаєш за кого голосуєш, – зазначила заступниця міністра.

Отже, підсумувала заступниця міністра, проведення виборів через Дію на сьогодні є неможливим.

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