Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сначала должна получить гарантии безопасности, прежде чем рассмотреть еще одно требование Соединенных Штатов – провести всеобщие выборы в Украине до лета.

Об этом президент сказал в интервью британскому журналисту BBC Джереми Боуэну.

Зеленский о выборах в Украине

Заявления США о необходимости выборов в Украине повторяют российские тезисы о том, что Владимир Зеленский якобы не является легитимным президентом. В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин находится на своем посту почти без изменений с 2000 года. Но Дональд Трамп не требует выборов в России.

Зеленский сказал британскому журналисту, что еще не решил, будет ли баллотироваться снова на президентских выборах: Я могу баллотироваться, а могу и нет.

Выборы в Украине должны были состояться в 2024 году, но их нельзя было провести из-за военного положения, введенного после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

По словам Владимира Зеленского, технически возможно провести выборы в Украине, если изменить законодательство. Но сначала Украина должна получить необходимые гарантии безопасности.

В то же время Владимир Зеленский отметил ряд проблем для проведения выборов, в частности то, что очень много украинцев уехали за границу, и еще значительное количество находится на оккупированных территориях.

— Я сказал партнерам: Вам нужно решить одно: вы хотите избавиться от меня или вы хотите провести выборы? Если вы хотите провести выборы (даже если вы не готовы сказать мне честно даже сейчас), то проведите эти выборы честно. Проведите их так, чтобы их признал, прежде всего, украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

