Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 4 июня: ликвидировано еще 1300 оккупантов и 2 111 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 300 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 562-е сутки полномасштабной войны превысили 1,369 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери РФ на 4 июня 2026 года
- личного состава — около 1 369 340 (+1 300);
- танков — 11 978 (+4);
- боевых бронированных машин — 24 676 (+3);
- артиллерийских систем — 43 247 (+75);
- РСЗО — 1 830 (+4);
- средств ПВО — 1 403;
- самолетов — 436;
- вертолетов — 353;
- наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2 111);
- крылатых ракет — 4 733;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396);
- специальной техники — 4 248 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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