За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 300 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 562-е сутки полномасштабной войны превысили 1,369 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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личного состава — около 1 369 340 (+1 300);

танков — 11 978 (+4);

боевых бронированных машин — 24 676 (+3);

артиллерийских систем — 43 247 (+75);

РСЗО — 1 830 (+4);

средств ПВО — 1 403;

самолетов — 436;

вертолетов — 353;

наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2 111);

крылатых ракет — 4 733;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396);

специальной техники — 4 248 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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