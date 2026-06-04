За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 300 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 562-е сутки полномасштабной войны превысили 1,369 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери РФ на 4 июня 2026 года

  • личного состава — около 1 369 340 (+1 300);
  • танков — 11 978 (+4);
  • боевых бронированных машин — 24 676 (+3);
  • артиллерийских систем — 43 247 (+75);
  • РСЗО — 1 830 (+4);
  • средств ПВО — 1 403;
  • самолетов — 436;
  • вертолетов — 353;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2 111);
  • крылатых ракет — 4 733;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396);
  • специальной техники — 4 248 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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