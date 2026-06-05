За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 550 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 563-е сутки полномасштабной войны превысили 1,370 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери РФ на 5 июня 2026 года

личного состава – около 1 370 890 (+1 550);

танков – 11 980 (+2);

боевых бронированных машин – 24 684 (+8);

артиллерийских систем – 43 315 (+68);

РСЗО – 1 832 (+2);

средств ПВО – 1 404 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 576 (+14);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 329 772 (+2 046);

крылатых ракет – 4 733;

кораблей/катеров – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 103 300 (+329);

специальной техники – 4 250 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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