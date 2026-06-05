За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 550 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 563-е сутки полномасштабной войны превысили 1,370 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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  • личного состава – около 1 370 890 (+1 550);
  • танков – 11 980 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 684 (+8);
  • артиллерийских систем – 43 315 (+68);
  • РСЗО – 1 832 (+2);
  • средств ПВО – 1 404 (+1);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 576 (+14);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 329 772 (+2 046);
  • крылатых ракет – 4 733;
  • кораблей/катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 103 300 (+329);
  • специальной техники – 4 250 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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