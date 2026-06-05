Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 5 июня: ликвидировано еще 1550 оккупантов, 68 артсистем и 2046 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 550 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 563-е сутки полномасштабной войны превысили 1,370 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери РФ на 5 июня 2026 года
- личного состава – около 1 370 890 (+1 550);
- танков – 11 980 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 684 (+8);
- артиллерийских систем – 43 315 (+68);
- РСЗО – 1 832 (+2);
- средств ПВО – 1 404 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 576 (+14);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 329 772 (+2 046);
- крылатых ракет – 4 733;
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 103 300 (+329);
- специальной техники – 4 250 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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