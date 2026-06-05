Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 5 червня: ліквідовано ще 1550 окупантів, 68 артсистем та 2046 БпЛА
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 550 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 563-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,370 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 5 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 370 890 (+1 550);
- танків – 11 980 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 684 (+8);
- артилерійських систем – 43 315 (+68);
- РСЗВ – 1 832 (+2);
- засобів ППО – 1 404 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2 046);
- крилатих ракет – 4 733;
- кораблів/катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329);
- спеціальної техніки – 4 250 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.