Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 550 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 563-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,370 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 5 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 370 890 (+1 550);
  • танків – 11 980 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 684 (+8);
  • артилерійських систем – 43 315 (+68);
  • РСЗВ – 1 832 (+2);
  • засобів ППО – 1 404 (+1);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2 046);
  • крилатих ракет – 4 733;
  • кораблів/катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329);
  • спеціальної техніки – 4 250 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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