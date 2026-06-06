За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 215 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету и совершил 64 авиационных удара, сбросил 188 управляемых авиабомб.

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Кроме того, привлек для поражения 5 833 дроны-камикадзе и совершил 2 160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 564-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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